Барских показал первые кадры со съемок клипа с российской певицей

Музыканты раскрыли новые подробности совместной коллаборации, которую фанаты заочно окрестили «дуэтом года».

В сети появились первые кадры с масштабных съемок будущей видеоработы «Bestseller», которая стала самым дорогим клипом в истории двух артистов. Эксклюзивно для журнала «ОК!» Макс и Юля рассказали о том, как готовился их дуэт и что ожидать поклонникам в ближайшем будущем.

Идея коллаборации появилась год назад. «Никогда не хочется делать дуэт ради дуэта, всегда важен обмен энергией между артистами, с Максом мы совпали», — говорит Юля (Zivert). Макс добавляет: «Мы с Юлей совершенно разные, но нас роднит подход к музыке, ее философия и любовь к ретровейву. Наши поклонники давно просили об этом дуэте, и время пришло!».

У съемочной команды было четыре варианта сценария, а сам сюжет клипа продиктован строчкой из песни «Bestseller»: «Это искусство — не прятать чувства, тебя любить у целого мира на глазах».

«Наша история пропитана современными тенденциями в обществе. Люди все больше отдаляются от реальности, больше половины времени суток проводят в соцсетях, заводят там знакомства и повышают свой социальный статус. «Bestseller» — это история об одиночестве в стиле киберпанк», — так описал главную идею Макс Барских.

«Наш клип — как резкий скачок из прошлого в будущее», — сформулировала его настроение Zivert.

Подготовка к съемкам заняла более четырех месяцев, а общая стоимость клипа превысила 200 тысяч долларов. При этом, по словам Барских, артисты с нуля учились новой пластике и занимались с хореографом, отрепетировали множество мизансцен и трюков без дублеров.

«На площадке мы поддерживали друг друга, немного соперничали, каждый работал на максимуме. Образовалась отличная команда, которой все по плечу», — поделился своими впечатлениями Макс. Именно командную работу отметила и Юля: «Гармония — первое слово, которое приходит на ум. Находясь на съемках в этой бескрайней пустыне, я каждый раз поднимала взор к небесам и думала, неужели это правда мы, делаем что-то настолько крутое. Счастье и огромное удовольствие получено от работы с Максом. Большой профессионал и невероятно одаренный музыкант на студии и настоящая машина на съемочной площадке. Просто спасибо ему за этот опыт!»

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.