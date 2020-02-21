Беременная девушка Илона Маска призналась, что хочет вырастить ребенка в лесу



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Пара впервые вышла в свет на Met Gala 2018, спустя несколько месяцев после расставания Маска с актрисой Эмбер Херд

Звезда не хочет, чтобы ребенок вырос избалованным

Недавно канадская певица Граймс объявила о своей беременности. Звезда ждет ребенка от Илона Маска и уже планирует, как и где будет воспитывать малыша. Знаменитость не хочет, чтобы ребенок вырос избалованным. После родов она планирует переехать в лес к своему дедушке, где будет не так много удобств, развлечений и соблазнов, как в городе.

«Я хочу, чтобы мой малыш воспитывался в лесу. Мы не станем жить у деда на постоянной основе, но периодически будем проводить там время, чтобы ребенок жил в скромной обстановке», — цитирует слова певицы Daily Mail.

Напомним, Граймс выбрала необычный способ, чтобы заявить поклонникам о том, что скоро станет мамой. Тогда поп-дива сделала снимок топлес и с помощью фотошопа поместила в область живота изображение младенца.

Многие беременные начинают переживать за судьбу своих малышей заранее, и певица не стала исключением.