Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)

Звезда снялась в белье собственного бренда и взволновала фанатов

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в откровенной съемке для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty и взволновала поклонников. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

33-летнюю знаменитость засняли на шезлонге, расположенном посреди сада. Певица запечатлена в бюстгальтере и трусах мятного оттенка с цветочным принтом, а также полупрозрачной накидке такой же расцветки.

Публикация набрала 5,4 миллиона лайков и восхитила фанатов исполнительницы. «Вновь взрываешь интернет!», «Ты такая вдохновляющая!», «Ты безумно горяча», «Выходи за меня», «Ты просто королева», — писали они.

в 300 долларов, а на его создание может уходить до пяти часов в зависимости от сложности запроса.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

«Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.