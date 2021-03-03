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    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)

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    Певица Рианна - Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)
    Певица Рианна

    Звезда снялась в белье собственного бренда и взволновала фанатов

    Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в откровенной съемке для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty и взволновала поклонников. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

    33-летнюю знаменитость засняли на шезлонге, расположенном посреди сада. Певица запечатлена в бюстгальтере и трусах мятного оттенка с цветочным принтом, а также полупрозрачной накидке такой же расцветки.

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    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)
    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)
    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)
    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)
    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)
    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)
    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)
    Она еще поет? Рианна вместо новых песен снова похвасталась новыми трусиками (фото)

    Публикация набрала 5,4 миллиона лайков и восхитила фанатов исполнительницы. «Вновь взрываешь интернет!», «Ты такая вдохновляющая!», «Ты безумно горяча», «Выходи за меня», «Ты просто королева», — писали они.

    в 300 долларов, а на его создание может уходить до пяти часов в зависимости от сложности запроса.

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

    Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

    «Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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