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    Шоу-биз

    Беременная звезда «Игры престолов» показала, как предохраняется от коронавируса

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    <p>Актриса Софи Тернер добровольно устроила себе карантин</p> <div></div> - Беременная звезда «Игры престолов» показала, как предохраняется от коронавируса

    Актриса Софи Тернер добровольно устроила себе карантин

    24-летняя британская актриса тщательно следит за своим здоровьем.

    Звезда культового сериала «Игра престолов» Софи Тернер очень встревожена пандемией. Вместе с мужем, 30-летним музыкантом Джо Джонасом, она находится в ожидании первенца, а потому особенно боится заражения.

    Софи решила самоизолироваться дома в Лос-Анджелесе. Этой новостью она поделилась с подписчиками блога. Актриса разместила фото из собственной гостиной, где собрала нечто вроде конструктора. Инстадива выбрала такое занятие, чтобы не скучать дома. «Карантин», — подписала она снимок.

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    Беременная звезда «Игры престолов» показала, как предохраняется от коронавируса
    Беременная звезда «Игры престолов» показала, как предохраняется от коронавируса

    Позже Тернер все же пришлось отправиться по делам вместе с супругом, но и в этом случае она применила все меры предосторожности. Звезда в черной куртке и такого же цвета шапке сделала селфи с Джо.

     «Соблюдайте безопасность», — порекомендовала артистка поклонникам.

     Читайте также: Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

     

    Игра престолов актриса безопасность селфи карантин новости
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