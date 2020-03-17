Беременная звезда «Игры престолов» показала, как предохраняется от коронавируса



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Актриса Софи Тернер добровольно устроила себе карантин

24-летняя британская актриса тщательно следит за своим здоровьем.

Звезда культового сериала «Игра престолов» Софи Тернер очень встревожена пандемией. Вместе с мужем, 30-летним музыкантом Джо Джонасом, она находится в ожидании первенца, а потому особенно боится заражения.

Софи решила самоизолироваться дома в Лос-Анджелесе. Этой новостью она поделилась с подписчиками блога. Актриса разместила фото из собственной гостиной, где собрала нечто вроде конструктора. Инстадива выбрала такое занятие, чтобы не скучать дома. «Карантин», — подписала она снимок.

Позже Тернер все же пришлось отправиться по делам вместе с супругом, но и в этом случае она применила все меры предосторожности. Звезда в черной куртке и такого же цвета шапке сделала селфи с Джо.

«Соблюдайте безопасность», — порекомендовала артистка поклонникам.

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