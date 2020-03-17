Заболевших коронавирусом Тома Хэнкса и его супругу выписали из больницы



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Голливудский актер Том Хэнкс с супругой отправились на домашний карантин

Пара отправилась отбывать домашний карантин

12 марта стало известно, что Тому Хэнксу и его супруге Рите Уилсон диагностировали коронавирус. Голливудский актер заявлял о резком ухудшении самочувствия.

Том Хэнкс вместе с женой прилетел на съемки фильма об Элвисе Пресли режиссера База Лурмана в Австралию. В разгар работы над картиной актер почувствовал себя плохо, у его жены были те же симптомы.

Артист рассказал об этом своим поклонникам в Сети. «Привет, мы с Ритой в Австралии. В последнее время чувствовали себя уставшими, были симптомы, похожие на простуду. Чтобы не рисковать, прошли тест на коронавирус, и он оказался положительным», - отмечал актер.

Звездную пару отправили в госпиталь университета Голд Коаст - на карантин. Им оказывали всю необходимую медицинскую помощь. Хэнкс был готов пробыть в изоляции ровно столько, сколько необходимо для безопасности окружающих его людей.

16 марта стало известно, что знаменитую пару выписали после завершения лечения. Том Хэнкс и Рита Уилсон теперь продолжают самоизолироваться в арендованном доме в Австралии, сообщает The Hollywood Reporter.