Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После рождения старшей дочери Блю Айви в 2012 году Бейонсе взглянула на жизнь и свое предназначение по-новому Фото: instagram.com/elleusa/

38-летняя поп-дива объяснила, что для нее значит истинная любовь к себе

В новом интервью американскому Elle Бейонсе рассказала, как ей удалось пережить несколько выкидышей. Несмотря на неизбежную опустошенность после каждой неудачной беременности, певица научилась относиться к таким вещам мудро:

«Жизнь стала преподавать мне уроки, в которых я нуждалась, сама того не зная. Теперь я усвоила, что боль и потери - на самом деле дар. Выкидыши научили меня, что сначала нужно научиться заботиться о себе, и только потом я смогу стать матерью».

После рождения старшей дочери Блю Айви в 2012 году Бейонсе взглянула на жизнь и свое предназначение по-новому: «Я умирала и возрождалась, искала себя еще усерднее. У меня больше нет цели быть лучшей, я просто создаю искусство и наследие, которое меня переживет».

Также 38-летняя поп-дива объяснила, что для нее значит истинная любовь к себе: «Если бы 15 лет назад мне сказали, что мое тело пройдет через такие перемены, а я буду чувствовать себя еще более женственной и приму свои формы, я бы не поверила. Материнство научило меня ценить себя не только за внешность, а независимость от чужого мнения дарит свободу».