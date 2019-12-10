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    Шоу-биз

    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)

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    <p>После рождения старшей дочери Блю Айви в 2012 году Бейонсе взглянула на жизнь и свое предназначение по-новому</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/elleusa/</p> - Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)

    После рождения старшей дочери Блю Айви в 2012 году Бейонсе взглянула на жизнь и свое предназначение по-новому

    Фото: instagram.com/elleusa/

    38-летняя поп-дива объяснила, что для нее значит истинная любовь к себе

    В новом интервью американскому Elle Бейонсе рассказала, как ей удалось пережить несколько выкидышей. Несмотря на неизбежную опустошенность после каждой неудачной беременности, певица научилась относиться к таким вещам мудро:

    «Жизнь стала преподавать мне уроки, в которых я нуждалась, сама того не зная. Теперь я усвоила, что боль и потери - на самом деле дар. Выкидыши научили меня, что сначала нужно научиться заботиться о себе, и только потом я смогу стать матерью».

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    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)
    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)
    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)
    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)
    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)
    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)
    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)
    Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах (фото)
    Фото: instagram.com/elleusa/

    После рождения старшей дочери Блю Айви в 2012 году Бейонсе взглянула на жизнь и свое предназначение по-новому: «Я умирала и возрождалась, искала себя еще усерднее. У меня больше нет цели быть лучшей, я просто создаю искусство и наследие, которое меня переживет».

    Также 38-летняя поп-дива объяснила, что для нее значит истинная любовь к себе: «Если бы 15 лет назад мне сказали, что мое тело пройдет через такие перемены, а я буду чувствовать себя еще более женственной и приму свои формы, я бы не поверила. Материнство научило меня ценить себя не только за внешность, а независимость от чужого мнения дарит свободу».

     

    знаменитости певица искусство шоу-бизнес
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