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    Шоу-биз

    Безумный Макс Том Харди записывает грайм-альбом

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    Безумный Макс Том Харди записывает грайм-альбом

    С нетерпением ждем релиза

    Секс-символ Голливуда Том Харди, известный по фильмам «Броснан», «Легенда» и «Безумный Макс», пробует себя на новом поприще. Как сообщает издание The Sun, ссылаясь на свои источники, Харди сейчас работает над новым грайм-альбомом. Согласно их информации, Харди сотрудничает с британским продюсером Сэмом Уильямсом, который в свое время работал с рэпером Plan B и Дэвидом Боуи.

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    «В прошлом Том писал песни в стол, но с недавних пор, после того, как подружился с Сэмом, он решил вернуться к этому», — утверждает источник. По его словам, крупные лейблы вроде Warner уже заинтересовались этим проектом, поэтому есть все шансы, что пластинка попадет в чарты.

    Ранее актер уже упоминал о том, что в юности мечтал стать популярным рэпером и сам писал музыку. Еще в 1999 году он записал микстейп Falling on Your Arse совместно со своим другом, режиссером Эдом Трейси (лауреатом премии BAFTA). Все тексты написал и зачитал сам Харди. Пластинка впервые появилась в сети в январе этого года.

    Джерело: Buro 24/7

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