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Ірина Білик вразила образом у рожевій шубі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ірина Білик вразила фанатів своїм образом
фото: bilyk_iryna/Instagram

Ірина Білик показалася у стильному і яскравому образі

Народна артистка України Ірина Білик показалася у новому образі у рожевій шубі. Відповідне фото оприлюднила співачка в Instagram.

Ірина Білик обрала стильний і яскравий образ, одягнувши довгу рожеву шубу з густого штучного хутра в підлогу. Шуба має об’ємний фасон, що створює ефект розкішного та сміливого акценту в образі. Такий вибір верхнього одягу додає нотки гламурності та сучасного стилю. Ймовірно, шуба бренду Sonia Rykiel. 

Ірина Білик вразила образом у рожевій шубі (фото) фото 1
фото: Sergii Perman/Facebook

На фото разом зі співачкою зображені продюсер Сергій Перман (позаду Білик справа) і режисерка та сценаристка Катерина Царик (у білій сукні біля артистки).

Соня Рікель – французька дизайнерка, кавалерка Ордену Почесного легіону, кавалерка ордену Літератури і Мистецтва. Протягом 20 років була віцепрезидентом паризької Палати Моди. Засновниця марки Sonia Rykiel.

До того ж Сергій Перман у підписі до фото зауважив, що вони готують у квітні з Іриною Білик «щось особливе! Квитків вже майже не залишилося». Продюсер мав на увазі додатковий концерт співачки до її дня народження. Він відбудеться у Києві 5 та 6 квітня.

Раніше народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» вже за перші десять днів після релізу увірвалася до Топ-3 найпрослуховуваніших українських пісень в YouTube. Ця композиція разом з іншими оновленими композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру. 

Як повідомлялося, народна артистка України Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до дня народження. Так, 6 квітня відбудеться ексклюзивний концерт, але за приблизно чотири місяці до події – квитків на нього не залишилося у продажу. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників. 

Також народна артистка України Ірина Білик вийшла у соцмережі разом із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram.

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Теги: Ірина Білик співачка мода

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