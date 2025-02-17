У мене довго у райдері було спиртне. Народна артистка зробила зізнання у свій ювілейний рік

Народна артистка зізналася, що більше не хвилюється на концертах, як було раніше

Українська співачка тепер сповідує здоровий спосіб життя

Народна артистка України Ірина Білик, яка готується до великого ювілейного туру, що стартує 4 березня в Харкові й завершиться концертами в Києві, розповіла, як змінився її райдер. В ефірі радіо «Промінь» співачка зізналася, що у її райдері більше немає алкоголю.

«Я прибрала спиртне. Воно дуже довго було в мене в райдері, й зараз воно мені не потрібне», – каже Білик.

За словами артистки, вона тепер сповідує здоровий спосіб життя. «Їм корисне, корисним вмиваюсь, потребую всього корисного, тому що це запорука моєї довгої дороги в шоу-бізнесі. Мені ще співати й співати, тому я вже почала ставитись до здоров’я більш прискіпливо», – розповіла Ірина Білик.

Народна артистка зізналася, що більше не хвилюється на концертах, як було раніше.

«Коли я була маленька, в мене тремтіли ноги, коліна, я виходила перелякана на першій-другій пісні, поки звикала. А зараз я подумала: «О, Боже, тебе всі люблять, всі будуть співати, всі з квітами, всі будуть кричати «Білик, я тебе люблю!». Чого хвилюватись?». Я вийду й буду співати, як подруга, як сестра, це буде домашня атмосфера, тому що всі пісні відомі», – каже зірка.

Однак на концертах Ірини Білик буде й нова пісня, яку Народна артистка України у дуеті зі співачкою Esphyr презентувала до Дня закоханих, 14 лютого.

«Я сподіваюсь, що цю пісню ми також заспіваємо на моїх сольних концертах разом з Esphyr», – додала співачка.

Райдер (від англ. ride – поїздка, їхати) – список вимог артиста (або групи артистів), що ставляться організаторам гастрольних виступів. Фактично, це перерахування умов, яких потребують артисти до, під час і після виступу.

Нагадаємо, Народна артистка України Ірина Білик, яка на День закоханих презентувала дуетну пісню зі співачкою Esphyr, розкрила деякі деталі ювілейного туру, що пройде цією весною на честь 55-річчя співачки.

Раніше народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» вже за перші десять днів після релізу увірвалася до Топ-3 найпрослуховуваніших українських пісень в YouTube. Ця композиція разом з іншими оновленими композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру.

Як повідомлялося, Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до свого дня народження у Києві. Оскільки квитки на ексклюзивний концерт, який пройде в сам день народження, за чотири місяці до події були розпродані. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників.

Також народна артистка України Ірина Білик вийшла у соцмережі разом із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram.