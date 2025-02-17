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У мене довго у райдері було спиртне. Народна артистка зробила зізнання у свій ювілейний рік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Народна артистка зізналася, що більше не хвилюється на концертах, як було раніше
фото: Ірина Білик/Facebook

Українська співачка тепер сповідує здоровий спосіб життя 

Народна артистка України Ірина Білик, яка готується до великого ювілейного туру, що стартує 4 березня в Харкові й завершиться концертами в Києві, розповіла, як змінився її райдер. В ефірі радіо «Промінь» співачка зізналася, що у її райдері більше немає алкоголю.

«Я прибрала спиртне. Воно дуже довго було в мене в райдері, й зараз воно мені не потрібне», – каже Білик.

За словами артистки, вона тепер сповідує здоровий спосіб життя. «Їм корисне, корисним вмиваюсь, потребую всього корисного, тому що це запорука моєї довгої дороги в шоу-бізнесі. Мені ще співати й співати, тому я вже почала ставитись до здоров’я більш прискіпливо», – розповіла Ірина Білик.

Народна артистка зізналася, що більше не хвилюється на концертах, як було раніше. 

«Коли я була маленька, в мене тремтіли ноги, коліна, я виходила перелякана на першій-другій пісні, поки звикала. А зараз я подумала: «О, Боже, тебе всі люблять, всі будуть співати, всі з квітами, всі будуть кричати «Білик, я тебе люблю!». Чого хвилюватись?». Я вийду й буду співати, як подруга, як сестра, це буде домашня атмосфера, тому що всі пісні відомі», – каже зірка.

Однак на концертах Ірини Білик буде й нова пісня, яку Народна артистка України у дуеті зі співачкою Esphyr презентувала до Дня закоханих, 14 лютого. 

«Я сподіваюсь, що цю пісню ми також заспіваємо на моїх сольних концертах разом з Esphyr», – додала співачка. 

Райдер (від англ. ride – поїздка, їхати) – список вимог артиста (або групи артистів), що ставляться організаторам гастрольних виступів. Фактично, це перерахування умов, яких потребують артисти до, під час і після виступу. 

Нагадаємо, Народна артистка України Ірина Білик, яка на День закоханих презентувала дуетну пісню зі співачкою Esphyr, розкрила деякі деталі ювілейного туру, що пройде цією весною на честь 55-річчя співачки.

Раніше народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» вже за перші десять днів після релізу увірвалася до Топ-3 найпрослуховуваніших українських пісень в YouTube. Ця композиція разом з іншими оновленими композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру. 

Як повідомлялося, Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до свого дня народження у Києві. Оскільки квитки на ексклюзивний концерт, який пройде в сам день народження, за чотири місяці до події були розпродані. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників. 

Також народна артистка України Ірина Білик вийшла у соцмережі разом із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram.

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Теги: співачка алкоголь Ірина Білик

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