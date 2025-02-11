«Дотики любові» двох білявок. Ірина Білик заінтригувала сюрпризом до Дня закоханих

Презентація нової пісні співачки під назвою «Очі в очі» очікується за кілька днів

На 14 лютого, у День закоханих, Ірина Білик готує прем'єру – дует із загадковою співачкою Esphyr

Народна артистка України Ірина Білик, для якої 2025 рік ювілейний, порадувала своїх прихильників новим відео. У мережі Instagram зірка опублікувала ролик, у якому вона разом з українською співачкою та композиторкою Esphyr (справжнє ім'я Лілія Бут, – «Главком») позує у фотосесії під нову композицію, презентація якої очікується 14 лютого.

«Ірина Білик & Esphyr «Очі в очі» 14.02», – підписала відео співачка. Музичним тлом ролику є приспів пісні, де звучать такі слова: «Наші душі – білі-білі лілії, у долонях – долі-долі лінії, ми з тобою очі в очі, наче два промені ночі. Ми з тобою – білі-білі лілії, у долонях – долі-долі лінії, у думках, у кожнім слові наші – дотики любові...»

З цього повідомлення можна зрозуміти, що 14 лютого, у День закоханих, очікується презентація нової пісні співачки під назвою «Очі в очі».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Білик (@bilyk_iryna)

«Які ви класні», «Як гарно!! Чекаю з нетерпінням», «Класна пісня, тільки хто з Іриною незрозуміло», «Два проміння ночі!», – пишуть шанувальники співачки під дописом у мережі.

Співачка Esphyr (справжнє ім'я співачки Бут Лілія Валеріївна, – «Главком») народилася 31 липня 1987 у Луцьку. Лілія Бут – українська співачка та композиторка, членкиня Американської спілки композиторів та авторів пісень, модель, блогерка та режисерка музичних і модних відео.

Есфір з дитинства захоплювалась музикою, а вже після навчання в університеті вирішила навсправжки зайнятись музикою. Здобула освіту в Музичному коледжі Берклі. Вперше на сцені виступила 2013 року в Сочі, але після російського вторгнення в Крим та Донбас в 2014 році відмовилась від подальших виступів на території РФ. Протягом певного періоду часу проживала та працювала у Данії. З 2016 року почала випускати треки та ремікси у жанрах електроніка та прогресивний хауз.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Esphyr приїхала до України. Згодом почала створювати власні ліричні треки українською мовою – пісня «Воїни Світла» вийшла 26 травня 2022 року та була присвячена усім українським захисникам. Також було випущено акустичну версію та ще декілька реміксів від колег ді-джеїв співачки, зокрема ремікс від артиста лейблу Afterlife – The Element.

24 червня 2022 року в Esphyr вийшов сингл «Made Of Steel». 9 серпня вона випустила пісню «Hi Mars!» англійською мовою. 16 грудня було випущено пісню «Назавжди».

Останні декілька років випускала електронну музику, зокрема у співпраці з продюсерами Tocadisco, Joachim Garraud, Jody Wisternoff, Erik de Koning, Betoko та The Element.

Раніше народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» вже за перші десять днів після релізу увірвалася до Топ-3 найпрослуховуваніших українських пісень в YouTube. Ця композиція разом з іншими оновленими композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру.

Як повідомлялося, народна артистка України Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до дня народження. Так, 6 квітня відбудеться ексклюзивний концерт, але за приблизно чотири місяці до події – квитків на нього не залишилося у продажу. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників.

Також народна артистка України Ірина Білик вийшла у соцмережі разом із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram.