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    Какой образ Зеленская выбрала для кинофестиваля в честь основания китайской коммунистической партии

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    Первая леди Елена Зеленская - Какой образ Зеленская выбрала для кинофестиваля в честь основания китайской коммунистической партии
    Первая леди Елена Зеленская
    china.org.cn

    На фестивале покажут классику украинского кино

    Первая леди Украины Елена Зеленская открыла Пекинский международный кинофестиваль, который посвящен 100-летию с основания Коммунистической партии Китая.

    Жена президента Украины Елена Зеленская стала почетной гостьей церемонии открытия Пекинского международного кинофестиваля. Она обратилась к зрителям через видеосвязь.

    Для открытия международного кинофестиваля первая леди выбрала серо-синий классический жакет. Она дополнила аутфит изысканными серьгами-подвесками. Елена Зеленская собрала волосы в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала макияж с акцентом на губах.

    china.org.cn
    china.org.cn

    Главной темой 11 Пекинского кинофестиваля является 100-летие основания Коммунистической партии Китая. В то же время одна из недель на мероприятии будет посвящена украинскому кино. В частности, покажут фильмы «Тени забытых предков», «Каменный крест», «Вечер на Ивана Купала», «Белая птица с черной отметиной» и другие.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес первая леди Елена Зеленская
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    Какой образ Зеленская выбрала для кинофестиваля в честь основания китайской коммунистической партии