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    Шоу-биз

    Билли Айлиш открыла сайт для отправки писем в будущее

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    Американская певица Билли Айлиш - Билли Айлиш открыла сайт для отправки писем в будущее
    Американская певица Билли Айлиш

    Певица создала сайт параллельно с выходом песни My future

    Американская певица Билли Айлиш совместно с платформой Spotify запустила сайт A Letter To Your Future Self, на котором все пользователи могут делиться своими мыслями и мечтами.

    Все сокровенные планы на будущее можно записать на фоне сияющего неба. После этого вы сможете выбрать дату: когда в будущем вы получите это письмо. После отправки вам придет послание: «Увидимся через несколько лет».

    Своей платформой звезда хочет поддержать мечты поклонников, помогать тем, кто «блуждает в лесу».

    Добавим, что певица приурочила запуск сайта к выходу нового сингла My future. В клипе Билли блуждает по темному лесу под дождем. Но даже после самой длинной ночи наступает утро, героиня клипа летит к солнцу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.

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    певица Билли Айлиш
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