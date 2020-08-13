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    Шоу-биз

    Лобода в секси-бикини произвела фурор на отдыхе в Турции

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    <p>37-летняя певица Светлана Лобода отдыхает на море</p> <div></div> - Лобода в секси-бикини произвела фурор на отдыхе в Турции

    37-летняя певица Светлана Лобода отдыхает на море

    Артистка похвасталась идеальной фигурой в сексуальном пляжном образе и вызвала восторг у фанатов

    37-летняя певица Светлана Лобода поделилась кадрами отпуска на средиземноморском побережье Турции. Звезда предстала в пикантном аутфите. Светлана надела крошечное бикини со змеиным принтом на завязках. Она дополнила его сексуальной мини-юбкой с игривыми рюшами. Лобода показала изящную талию и стройные бедра в этом наряде. Певица позировала на фоне моря, чувственно сложив руки у лица. «Любовь», — лаконично описала знаменитость свое состояние.

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    Лобода в секси-бикини произвела фурор на отдыхе в Турции
    Лобода в секси-бикини произвела фурор на отдыхе в Турции
    Лобода в секси-бикини произвела фурор на отдыхе в Турции

    Поклонники Лободы отметили, что отдых пошел ей на пользу. По мнению фолловеров, Светлана стала выглядеть очень молодо и свежо. «Как же Света поменялась!», «Всё моложе и моложе!», «Как преобразилась», «Вот это вид», «Вас не узнать!», «Лободушка-куколка», «Милая такая девочка», «Где-то рядом должен быть Тилль», «Безумно хороша», «Дюймовочка просто», «Нежная такая», — засыпали фанаты комплиментами.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

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