Лобода в секси-бикини произвела фурор на отдыхе в Турции



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37-летняя певица Светлана Лобода отдыхает на море

Артистка похвасталась идеальной фигурой в сексуальном пляжном образе и вызвала восторг у фанатов

37-летняя певица Светлана Лобода поделилась кадрами отпуска на средиземноморском побережье Турции. Звезда предстала в пикантном аутфите. Светлана надела крошечное бикини со змеиным принтом на завязках. Она дополнила его сексуальной мини-юбкой с игривыми рюшами. Лобода показала изящную талию и стройные бедра в этом наряде. Певица позировала на фоне моря, чувственно сложив руки у лица. «Любовь», — лаконично описала знаменитость свое состояние.

Поклонники Лободы отметили, что отдых пошел ей на пользу. По мнению фолловеров, Светлана стала выглядеть очень молодо и свежо. «Как же Света поменялась!», «Всё моложе и моложе!», «Как преобразилась», «Вот это вид», «Вас не узнать!», «Лободушка-куколка», «Милая такая девочка», «Где-то рядом должен быть Тилль», «Безумно хороша», «Дюймовочка просто», «Нежная такая», — засыпали фанаты комплиментами.

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