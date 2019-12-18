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    Шоу-биз

    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия

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    <p>Билли Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, кому удалось возглавить Hot 100</p> <div></div> - Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия

    Билли Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, кому удалось возглавить Hot 100

    instagram.com/billieeilish/

    В ролике кадры из ее детских выступлений перед родителями сменяются современными, где она уже поет перед многотысячной толпой

    18 декабря американской певице и кумиру нового поколения Билли Айлиш исполнилось 18 лет. В честь своего совершеннолетия она выложила в Инстаграме видео-нарезку с кадрами своих детских выступлений.

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    Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

    На детских видео она играет на гитаре и фортепиано, танцует и поет перед родителями. Эти кадры чередуются нарезками ее выступлений перед многотысячным стадионом.

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    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    Билли Айлиш показала трогательное детское видео в честь своего 18-летия
    instagram.com/billieeilish/

    Впервые о Билли Айлиш заговорили в 2016 году после выхода ее дебютного сингла Ocean Eyes на SoundCloud. Уже в 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл Bad Guy занял первую строчку в Billboard Hot 100 (США). Таким образом, Билли Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, кому удалось возглавить Hot 100.

     

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