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    Шоу-биз

    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»

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    <p>Актер до сих пор становится объектом насмешек</p> <div></div> - Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»

    Актер до сих пор становится объектом насмешек

    instagram.com/theebillyporter/

    «Когда я захожу в Интернет, я вижу ровно те же слова, что слышал в пятом классе», –признался Билли

    50-летний американский актер Билли Портер, известный своими выходами на «Оскар» и другие светские мероприятия в платьях, дал интервью в котором признался, что все еще становится объектом насмешек из-за своей нетрадиционной ориентации.

     «В 5 лет меня отправили к психологу, я уже тогда знал, что другой. Каждую среду после уроков я сидел и разговаривал с каким-то мужчиной непонятно о чем. Просто я вырос в очень серьезной пятидесятнической семье. Меня воспитывала группа женщин, которая очень сильно нервничала из-за того, что я хотел играть в куклы и был неженкой», - рассказал актер.

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    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке: «Из меня пытались вытравить гея, бабу»
    instagram.com/theebillyporter/

    Работа психолога не помогла, Портер так и не смог подавить в себе свои наклонности. И всю жизнь испытывал неловкость за свою ориентацию. По словам фэшн-бунтаря, в Америке насчет чернокожих артистов есть твердый стереотип - они якобы непременно должны быть мужественными.

     «В театральной школе из меня пытались вытравить гея, бабу. Но они просто хотели, чтобы у меня была работа. Это не было злонамеренно», - сказал Билли.

    Борьба с самим собой у Портера продолжалась вплоть до 40 лет. «Я понял, что создал что-то новое, приложил руку к созданию нового архитипа американского черного мужчины в шоу-бизнесе», — заявил не без гордости Портер. Сейчас он открыто демонстрирует свою женственную натуру, но ему до сих пор иногда отказывают в ролях из-за его ориентации, а Сеть частенько потешается над ним.

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