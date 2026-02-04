Болгарія відмовила в участі у відборі на Євробачення прихильниці Кіркорова

Генова і Кіркоров, найімовірніше, познайомилися у 2016 році на Євробаченні у Швеції

Генова не виконала критерії для участі у шоу

Представниця Болгарії на Євробаченні-2016 Полі Генова в ефірі одного з національних телешоу зізналася, що намагалася втретє представити країну на Євробаченні, однак її заявку відхилили ще на початковому етапі відбору. Про це повідомляє «Главком».

Причина заборони участі Генової

За словами співачки, причиною стали нові правила, запроваджені болгарським мовником BNT напередодні конкурсу. Цьогорічний національний відбір Natsionalna Selektsiya 2026 проходив за оновленими критеріями. Один із ключових з них полягав у тому, що є обов'язковою обов’язкова артиста в топ-40 найбільш ротованих виконавців на болгарських радіостанціях. Саме цьому пункту Генова не відповідала.

«Оскільки протягом останніх 18 місяців я не мала активної ротації в радіоефірі Болгарії, мене просто не допустили до процесу», – пояснила виконавиця. Попри статус однієї з найуспішніших болгарських представниць на Євробаченні та власниці четвертого місця у 2016 році, цього разу її ім’я навіть не розглядали в межах конкурсу.

Сама Генова публічно не конфліктує з мовником і наголошує, що вірить у власне повернення на конкурс. За її словами, це станеться у правильний момент. Водночас у соцмережах дедалі частіше лунає думка, що відсутність у радіоротаціях могла бути лише формальним приводом для відмови.

Зв'язки з Філіпом Кіркоровим

Генова неодноразово була на Євробаченні і в статусі учасниці, і в складі делегації. Однією з найбільш резонансних появ стала поява болгарки разом із російським підсанкційним продюсером і співаком Філіпом Кіркоровим на Євробаченні-2022 у Турині. Полі Генова «святкувала Євробачення» з одіозним росіянином, якому пізніше забороненили в'їзд до Литви та Молдови, уже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Росію було виключено з конкурсу, але Кіркорову таки виділили місце у VIP-ложі.

Нагадаємо, що представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі. Незважаючи на успіх пісні «Thunder» в чартах, значна частина аудиторії та користувачів соцмереж звинуватила співачку в корупції та підкупі журі.