Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Оскар-2026. Акторка Шейна Макгейл з'явилася на «Оскарі» у вбранні від української дизайнерки

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Акторка Шейна Макгейл на червонsq доріжws 98-ї церемонії «Оскар» у сукні від українського бренду Lever Couture
фото: Getty Images

Для заходу Макгейл обрала чорну скульптурну сукню з колекції «Анатомія ідентичності

Акторка Шейна Макгейл вийшла на червону доріжку 98-ї церемонії «Оскар» у сукні від українського бренду Lever Couture, вона представляла команду фільму «Одна битва за іншою», який здобув головну нагороду премії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Культура».

Для заходу Макгейл обрала чорну скульптурну сукню з колекції «Анатомія ідентичності». Цей бренд заснувала дизайнерка з Одеси Леся Верлінг’єрі. Українське вбрання вже не вперше з’являється на світових кіноподіях: раніше сукні від Lever Couture обирали Скай Маршал, співачка Ліса та акторка Лія Льюїс.

Шейна Макгейл у сукні від Lever Couture
фото: Getty Images

Леся Верлінг’єрі заснувала бренд Lever Couture після переїзду з Одеси до Баварії. Свою першу знакову роботу вона створила з традиційних українських хусток. Після показу в Берліні дизайнерка познайомилася з Ніколою Формікетті – креативним директором Леді Гаги.

Шейна Макгейл вразила бездоганним смаком на церемонії «Оскар»
фото: Getty Images

Співпраця з голлівудськими зірками триває вже 13 років. Зокрема, Леді Гага знімалася у вбранні бренду в кліпі до фільму «Топ Ґан: Меверік».

Нагадаємо, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. 

Теги: культура співачка Кінопремія «Оскар» акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua