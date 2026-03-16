Оскар-2026. Акторка Шейна Макгейл з'явилася на «Оскарі» у вбранні від української дизайнерки

Акторка Шейна Макгейл на червонsq доріжws 98-ї церемонії «Оскар» у сукні від українського бренду Lever Couture

Для заходу Макгейл обрала чорну скульптурну сукню з колекції «Анатомія ідентичності

Акторка Шейна Макгейл вийшла на червону доріжку 98-ї церемонії «Оскар» у сукні від українського бренду Lever Couture, вона представляла команду фільму «Одна битва за іншою», який здобув головну нагороду премії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Культура».

Для заходу Макгейл обрала чорну скульптурну сукню з колекції «Анатомія ідентичності». Цей бренд заснувала дизайнерка з Одеси Леся Верлінг’єрі. Українське вбрання вже не вперше з’являється на світових кіноподіях: раніше сукні від Lever Couture обирали Скай Маршал, співачка Ліса та акторка Лія Льюїс.

Шейна Макгейл у сукні від Lever Couture фото: Getty Images

Леся Верлінг’єрі заснувала бренд Lever Couture після переїзду з Одеси до Баварії. Свою першу знакову роботу вона створила з традиційних українських хусток. Після показу в Берліні дизайнерка познайомилася з Ніколою Формікетті – креативним директором Леді Гаги.

Шейна Макгейл вразила бездоганним смаком на церемонії «Оскар» фото: Getty Images

Співпраця з голлівудськими зірками триває вже 13 років. Зокрема, Леді Гага знімалася у вбранні бренду в кліпі до фільму «Топ Ґан: Меверік».

Нагадаємо, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях.