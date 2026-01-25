Головна Скотч Шоу-біз
Не росіянка. Стала відома представниця Люксембургу на Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
У суперфіналі співачка з величезним розривом перемогла своїх суперників
фото: Luxemburger Wort

Третій рік поспіль країну представить соло-виконавиця

Eva Marija з піснею «Mother Nature» («Мати Природа») представить Люксембург на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком»

Як зазначалося в передмові до Luxembourg Song Contest 2026, трьома головними фаворитами були Daryss, Luzac та Irem. Проте перший раунд голосування подарував дві найбільші сенсації: до трійки не потрапила ані Daryss (росіянка Дар'я Сокова), ані Luzac. 

Єдиною з трьох фаворитів пройшла далі Irem, яка закривала своїм виступом національний відбір. До неї у топ-3 приєдналися Eva Marija та Steve Castille. Після перерви на другий раунд голосування були оголошені спершу голоси від суддів, а потім – бали онлайн-голосування. 

За результатами голосування надупевнену перемогу здобула Eva Marija з піснею «Mother Nature». Вона перемогла і в професійного журі, набравши 94 бали, і здобула понад 53% від усіх голосів глядачів. Таким чином Ева Пуц представить Люксембург на пісенному конкурсі у Відні та стане третьою поспіль соло-виконавицею від своєї країни.

Результати Luxembourg Song Contest 2026

  1. Eva Marija – "Mother Nature" 222
  2. Steve Castile – "Sweet Tooth" 136
  3. Irem – "Bad Decisions (Hush Hush)" 122

Пісня переможниці: Eva Marija – «Mother Nature»

Eva Marija (справжнє ім'я – Eva Puc) з раннього дитинства пов’язала своє життя з музикою. У трирічному віці вона закохалася у скрипку, надихнувшись переможною піснею Александра Рибака «Fairytale» на Євробаченні. Артистка навчалася у Консерваторії міста Люксембург одразу кільком інструментам і напрямам – скрипці, вокалу, фортепіано та бас-гітарі, працюючи з джазом, класичною музикою та поп/роком.

Народжена й вихована у Люксембурзі в родині словенських батьків, Eva Marija зберігає тісний зв’язок з обома культурами. На сцені вона з’являється з 14 років, а нині продовжує професійний розвиток, навчаючись сонграйтингу в Лондоні.

Свою конкурсну команду Eva Puc сформувала під час Rocklab Camp, де познайомилася зі шведською співачкою та авторкою пісень Марією Броберг (відомою як Maria Mathea), а також із данською сонграйтеркою Джулі Аагаард і продюсером Томасом Стенгаардом. За словами Eva, між учасниками одразу виникла особлива творча хімія, що й визначила настрій спільної роботи.

Авторська команда має солідний досвід роботи на Євробаченні. Джулі Аагаард (Kill J) брала участь у створенні конкурсних пісень для Великої Британії, Австрії та Мальти, а також була членкинею журі на національному відборі Данії. Марія Броберг працювала над заявками Польщі та Молдови, а Томас Стенгаард є одним із найвідоміших євробаченських авторів. Саме він стояв за переможною піснею Данії «Only Teardrops» у 2013 році та низкою успішних заявок для Кіпру, Німеччини, Азербайджану, Сан-Марино й інших країн.

Нагадаємо, що Мальта обрала свого учасника Євробачення. Aidan з піснею «Bella» («Красуне») представить Мальту на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Виконавець був одним з головних фаворитів на перемогу. Він виступив у фіналі під десятим номером, і зачарував і публіку, і суддів своїм пронизливим виконанням пісні. 

До слова, визначився представник від Молдови на Євробаченні. Satoshi з піснею «Viva Moldova» («Хай живе Молдова») представить Молдову на «Євробаченні-2026» в австрійському Відні. Satoshi зібрав максимальні бали як від національних та міжнародних журі, так і глядачів. 

