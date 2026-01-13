Нацвідбір на Євробачення-2026: стало відоме імʼя десятого фіналіста

Під час голосування українці віддали майже третину голосів за Khayat’а

Співак Khayat став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Він набрав найбільшу кількість голосів у «Дії» – 91 758 (32,41 %). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як відомо, глядацьке онлайн-голосування тривало з 8 по 13 січня. У ньому взяли участь 283 160 людей. Переможець глядацького голосування приєднається до дев'яти учасників, обраних за результатами прослуховування, та виступить разом із ними у фіналі Нацвідбору 7 лютого.

Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Khayat – «Герци»

Laud – Lightkeeper

Leléka – Ridnym

Molodi – Legends

Monokate – Тyt

Mr. Vel – Do Or Done

The Elliens – Crawling Whispers

Valeriya Force – Open Our Hearts

«ЩукаРиба» – «Моя земля».

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026 колаж: «Суспільне»

Нагадаємо, фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Зауважимо, що у грудні 2025 року стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Це переможниці відбору Jerry Heil (у 2024 році з alyona alyona) та Monokate (у 2020 році у складі гурту Go_A), фіналісти тогорічного відбору Molodi, учасник попередніх національних відборів Laud, нові виконавці Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, «ЩукаРиба», а також The Elliens, у складі яких фронтвумен є представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.