Нацвідбір на Євробачення-2026: стало відоме імʼя десятого фіналіста
Під час голосування українці віддали майже третину голосів за Khayat’а
Співак Khayat став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Він набрав найбільшу кількість голосів у «Дії» – 91 758 (32,41 %). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
Як відомо, глядацьке онлайн-голосування тривало з 8 по 13 січня. У ньому взяли участь 283 160 людей. Переможець глядацького голосування приєднається до дев'яти учасників, обраних за результатами прослуховування, та виступить разом із ними у фіналі Нацвідбору 7 лютого.
Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:
- Jerry Heil – Catharticus (Prayer)
- Khayat – «Герци»
- Laud – Lightkeeper
- Leléka – Ridnym
- Molodi – Legends
- Monokate – Тyt
- Mr. Vel – Do Or Done
- The Elliens – Crawling Whispers
- Valeriya Force – Open Our Hearts
- «ЩукаРиба» – «Моя земля».
Нагадаємо, фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.
Зауважимо, що у грудні 2025 року стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Це переможниці відбору Jerry Heil (у 2024 році з alyona alyona) та Monokate (у 2020 році у складі гурту Go_A), фіналісти тогорічного відбору Molodi, учасник попередніх національних відборів Laud, нові виконавці Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, «ЩукаРиба», а також The Elliens, у складі яких фронтвумен є представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.
