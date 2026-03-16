Оскар-2026. Емма Стоун побила рекорд Меріл Стріп та вразила дивовижною сукнею (фото)

Американська кінозірка Емма Стоун опинилася в центрі уваги на 98-й церемонії вручення премії Оскар. Цьогоріч дворазова володарка премії Оскар не лише продемонструвала один із найвитонченіших образів вечора, а й офіційно вписала своє ім’я в історію кіноакадемії, побивши багаторічний рекорд, повідомляє «Главком».

Образ, що створювався 600 годин

Для появи на головній кіноподії року Стоун обрала розкішну білу сукню від модного Дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого вона є ще з 2017 року. Вбрання з квадратним вирізом, відкритою спиною та короткими рукавами було повністю розшите паєтками. Як повідомляє InStyle, створення цієї ефектної сукні вимагало кропіткої ручної роботи, яка тривала понад 600 годин.

Емма Стоун на церемонії вручення премії Оскар-2026 фото: Getty Images

Свій образ актриса доповнила лаконічною зачіскою боб із бічним проділом, витонченими діамантовими сережками-кільцями та стильним каффом. Хоча червоною доріжкою Емма пройшлася наодинці, у залі вона возз'єдналася зі своїм чоловіком – сценаристом і режисером Дейвом МакКері.

Емма Стоун із чоловіком Дейвом МакКері Фото: Carlos Barria/Reuters

Тріумф над рекордом Меріл Стріп

Цього року Стоун була номінована в категорії «Найкраща жіноча роль» за роботу у фільмі «Бугонія». Ця номінація стала для неї знаковою: Емма Стоун офіційно стала наймолодшою жінкою в історії премії, яка отримала сім номінацій на «Оскар» за свою кар'єру.

Раніше цей титул належав легендарній Меріл Стріп, яка здобула свою сьому номінацію у 1988 році в віці 38 років. Еммі вдалося досягти цієї позначки раніше, хоча Стріп все ще залишається абсолютною рекордсменкою за загальною кількістю номінацій, їх у неї 21. Меріл Стріп тричі ставала лауреатом премії.

Нагадаємо, що Емма Стоун вже має у своєму арсеналі дві золоті статуетки за найкращу жіночу роль у фільмах «Ла-Ла-Ленд» та «Бідолашні створіння».

Нагадаємо, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях.