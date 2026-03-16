Оскар-2026. Емма Стоун побила рекорд Меріл Стріп та вразила дивовижною сукнею (фото)

Ірина Міллер
фото: elle.ua

Американська кінозірка Емма Стоун опинилася в центрі уваги на 98-й церемонії вручення премії Оскар. Цьогоріч дворазова володарка премії Оскар не лише продемонструвала один із найвитонченіших образів вечора, а й офіційно вписала своє ім’я в історію кіноакадемії, побивши багаторічний рекорд, повідомляє «Главком». 

фото: elle.uа

Образ, що створювався 600 годин

Для появи на головній кіноподії року Стоун обрала розкішну білу сукню від модного Дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого вона є ще з 2017 року. Вбрання з квадратним вирізом, відкритою спиною та короткими рукавами було повністю розшите паєтками. Як повідомляє InStyle, створення цієї ефектної сукні вимагало кропіткої ручної роботи, яка тривала понад 600 годин.

фото: Getty Images

Свій образ актриса доповнила лаконічною зачіскою боб із бічним проділом, витонченими діамантовими сережками-кільцями та стильним каффом. Хоча червоною доріжкою Емма пройшлася наодинці, у залі вона возз'єдналася зі своїм чоловіком – сценаристом і режисером Дейвом МакКері.

Фото: Carlos Barria/Reuters

Тріумф над рекордом Меріл Стріп

Цього року Стоун була номінована в категорії «Найкраща жіноча роль» за роботу у фільмі «Бугонія». Ця номінація стала для неї знаковою: Емма Стоун офіційно стала наймолодшою жінкою в історії премії, яка отримала сім номінацій на «Оскар» за свою кар'єру.

Раніше цей титул належав легендарній Меріл Стріп, яка здобула свою сьому номінацію у 1988 році в віці 38 років. Еммі вдалося досягти цієї позначки раніше, хоча Стріп все ще залишається абсолютною рекордсменкою за загальною кількістю номінацій, їх у неї 21. Меріл Стріп тричі ставала лауреатом премії.

Нагадаємо, що Емма Стоун вже має у своєму арсеналі дві золоті статуетки за найкращу жіночу роль у фільмах «Ла-Ла-Ленд» та «Бідолашні створіння». 

Нагадаємо, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. 

