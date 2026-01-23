Нацвідбір на Євробачення-2026: названо імена ведучих

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого

«Суспільне Мовлення» оголосило ведучих Національного відбору на Євробачення-2026. Ними стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організатора конкурсу.

Зазначається, що 7 лютого у фіналі Національного відбору зіркова пара працюватиме як разом, так і окремо у різних зонах локації. Передшоу конкурсу вестиме Анна Тульєва, ведуча відеоблогу Євробачення Україна. Також вона долучиться до основної частини шоу як ведуча зони єврофанів.

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Також 15 січня 2026 року відбулося жеребкування, у результаті якого визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення.

Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Khayat – «Герци»

Laud – Lightkeeper

Leléka – Ridnym

Molodi – Legends

Monokate – Тyt

Mr. Vel – Do Or Done

The Elliens – Crawling Whispers

Valeriya Force – Open Our Hearts

«ЩукаРиба» – «Моя земля».

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026 колаж: «Суспільне»

До слова, стало відомо, якою буде сцена Національного відбору на Євробачення 2026. «Суспільне» показало макети сцени, де в лютому виступатимуть фіналісти Національного відбору.