Головна Країна Культура
search button user button menu button

Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука
Такий вигляд має проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
фото: Суспільне

Послуги продакшна подорожчали за рік на 43%

Національна суспільна телерадіокомпанія України 30 січня підписала договір із ТОВ «Старлайт Продакшн» на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) – телевізійної версії фіналу національного відбору на участь у Пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Вартість послуг складає 14,99 млн грн, повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

Найбільше витрат припадає на технічне забезпечення – 3,35 млн грн; виготовлення декорацій (у тому числі буде зведено укриття вартістю 100 тис. грн) – 2,75 млн грн; оплату залученого персоналу – 1,64 млн грн; створення номерів – 1,28 млн грн.

Іще 1,02 млн грн «з’їдять» гонорари ведучих, журі та зіркових гостей Нацвідбору Євробачення-2026. Наприклад, роботу ведучого оцінено у 180,5 тис. грн. Гонорар одного члена журі складатиме 53,2 тис. грн.

Замовник зазначив, що обрав переможцем ТОВ «Старлайт Продакшн» шляхом проведення мистецького конкурсу. Минулого року цей же продакшн виграв тендер на виробництво контенту для Пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Тоді держава заплатила ТОВ «Старлайт Продакшн»10,5 млн грн.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Старлайт Продакшн» створено у 2005 році. Кінцевими бенефіціарами записано сім’ю українського олігарха: глава Віктор Пінчук, його дружина Олена Пінчук та їхні трьоє дітей Марія, Роман і Катерина.

У медіагрупу «Старлайт Продакшн» входять телеканали СТБ, ICTV, М1, М2, Оце ТБ.

Як відомо, 2024 року виробництво контенту для Пісенного конкурсу «Євробачення» дісталося «1+1 продакшн». Тоді сума договору склала 10,9 млн грн. Торік на пісенному конкурсі Україну представляли Alyona Alyona та Jerry Heil із композицією Teresa&Maria. У результаті представниці України посіли третє місце, набравши загалом 453 бали.

Як повідомляв «Главком», 7 лютого відбудеться одна з найбільш довгоочікуваних подій для української та європейської музики – фінал Національного відбору на Євробачення-2026. У фіналі виступлять 10 виконавців: дев'ять з них потрапили до шортлиста напряму, а десятого обрали глядачі у застосунку «Дія». 

Порядок виступів у фіналі буде таким:

  • 1.   Valeriya Force – «Open Our Hearts»
  • 2.   Molodi – «Legends»
  • 3.   Monokate – «ТYТ»
  • 4.   The Elliens – «Crawling Whispers»
  • 5.   Laud – «Lightkeeper»
  • 6.   Lelѐka – «Ridnym»
  • 7.   Mr. Vel – «Do or Done»
  • 8.   Khayat – «Герци»
  • 9.   Jerry Heil – «Catharticus (Prayer)»
  • 10.  «ЩукаРиба» – «Моя земля»

Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку «Дія» та за допомогою СМС. Воно стартуватиме після всіх виступів, коли про це оголосять ведучі. 

Нагадаємо, що вболівальники визначили свого фаворита Нацвідбору на Євробачення. За вподобаннями, перше місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення наразі віддають Jerry Heil.

Окремо Україна дізналася, у якому півфіналі виступить на конкурсі. За підсумками жеребкування Україна виступить у другій половині другого півфіналу, який пройде 14 травня. 

Читайте також:

Теги: ProZorro гроші бюджет пісня Євробачення війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 лютого Трамп виступить перед Конгресом
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
8 сiчня, 10:40
Співак виступить разом з іншими конкурсантами у фіналі Нацвідбору 7 лютого
Нацвідбір на Євробачення-2026: стало відоме імʼя десятого фіналіста
13 сiчня, 11:04
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
30 сiчня, 19:24
Міністр оборони Яромир Зуна скасував відрядження генерала, який виступив за підтримку авіації України
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
30 сiчня, 20:53
Канада готується до гіпотетичної війни зі США
Канада вперше за століття змоделювала війну зі США
20 сiчня, 21:05
На місці події рятувальники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій
РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото)
23 сiчня, 11:24
В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
26 сiчня, 17:56
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
29 сiчня, 15:58
Наступне збільшення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників заплановане з 1 вересня 2026 року
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
31 сiчня, 20:48

Культура

Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука
Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука
Відомий письменник мобілізувався та склав присягу
Відомий письменник мобілізувався та склав присягу
Інститут пам’яті пропонує започаткувати День українського студентства: названо дату
Інститут пам’яті пропонує започаткувати День українського студентства: названо дату
Євген Нищук анонсував зміни на площі перед Театром Франка
Євген Нищук анонсував зміни на площі перед Театром Франка
Народний артист Нищук розказав, як проста вахтерка врятувала його кар’єру
Народний артист Нищук розказав, як проста вахтерка врятувала його кар’єру
Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»
Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua