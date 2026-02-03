Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука

Такий вигляд має проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення

Послуги продакшна подорожчали за рік на 43%

Національна суспільна телерадіокомпанія України 30 січня підписала договір із ТОВ «Старлайт Продакшн» на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) – телевізійної версії фіналу національного відбору на участь у Пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Вартість послуг складає 14,99 млн грн, повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

Найбільше витрат припадає на технічне забезпечення – 3,35 млн грн; виготовлення декорацій (у тому числі буде зведено укриття вартістю 100 тис. грн) – 2,75 млн грн; оплату залученого персоналу – 1,64 млн грн; створення номерів – 1,28 млн грн.

Іще 1,02 млн грн «з’їдять» гонорари ведучих, журі та зіркових гостей Нацвідбору Євробачення-2026. Наприклад, роботу ведучого оцінено у 180,5 тис. грн. Гонорар одного члена журі складатиме 53,2 тис. грн.

Замовник зазначив, що обрав переможцем ТОВ «Старлайт Продакшн» шляхом проведення мистецького конкурсу. Минулого року цей же продакшн виграв тендер на виробництво контенту для Пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Тоді держава заплатила ТОВ «Старлайт Продакшн»10,5 млн грн.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Старлайт Продакшн» створено у 2005 році. Кінцевими бенефіціарами записано сім’ю українського олігарха: глава Віктор Пінчук, його дружина Олена Пінчук та їхні трьоє дітей Марія, Роман і Катерина.

У медіагрупу «Старлайт Продакшн» входять телеканали СТБ, ICTV, М1, М2, Оце ТБ.

Як відомо, 2024 року виробництво контенту для Пісенного конкурсу «Євробачення» дісталося «1+1 продакшн». Тоді сума договору склала 10,9 млн грн. Торік на пісенному конкурсі Україну представляли Alyona Alyona та Jerry Heil із композицією Teresa&Maria. У результаті представниці України посіли третє місце, набравши загалом 453 бали.

Як повідомляв «Главком», 7 лютого відбудеться одна з найбільш довгоочікуваних подій для української та європейської музики – фінал Національного відбору на Євробачення-2026. У фіналі виступлять 10 виконавців: дев'ять з них потрапили до шортлиста напряму, а десятого обрали глядачі у застосунку «Дія».

Порядок виступів у фіналі буде таким:

1. Valeriya Force – «Open Our Hearts»

2. Molodi – «Legends»

3. Monokate – «ТYТ»

4. The Elliens – «Crawling Whispers»

5. Laud – «Lightkeeper»

6. Lelѐka – «Ridnym»

7. Mr. Vel – «Do or Done»

8. Khayat – «Герци»

9. Jerry Heil – «Catharticus (Prayer)»

10. «ЩукаРиба» – «Моя земля»

Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку «Дія» та за допомогою СМС. Воно стартуватиме після всіх виступів, коли про це оголосять ведучі.

Нагадаємо, що вболівальники визначили свого фаворита Нацвідбору на Євробачення. За вподобаннями, перше місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення наразі віддають Jerry Heil.

Окремо Україна дізналася, у якому півфіналі виступить на конкурсі. За підсумками жеребкування Україна виступить у другій половині другого півфіналу, який пройде 14 травня.