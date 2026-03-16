Оскар-2026. Гвінет Пелтроу продемонструвала найсміливіший трюк року

Гвінет Пелтроу у сукні перлинного кольору від Armani на «Оскарі-2026»

Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу, яку цьогоріч запросили на церемонію «Оскар» для оголошення переможців у категорії «Найкращий акторський склад», стала головною темою модних обговорень. Акторка продемонструвала образ від Armani Privе, який став одним із найнесподіваніших за всю історію червоної доріжки. Про це повідомляє «Главком».

На перший погляд сукня перлинного відтінку без бретелей здавалася втіленням мінімалістичної елегантності. Проте, як тільки Гвінет повернулася боком, стало зрозуміло, що це складний дизайнерський витвір. Вбрання мало екстремальний бічний розріз, що проходив по всій довжині, відкриваючи фігуру акторки.

Головним «модним трюком» вечора стала прихована частина образу: під вишуканою тканиною Armani були вшиті прозорі штани, густо прикрашені стразами. Таке поєднання класичної вечірньої сукні та футуристичного комбінезона стало абсолютно новим для «Оскара», такого вбрання на премії не демонстрував ніхто.

Гвінет Пелтроу доповнила сукню туфлями від Christian Louboutin та розкішними коштовностями з діамантами від Tiffany & Co.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбулася 98-ма щорічна церемонія вручення премії Оскар. Тріумфатором премії став фільм американського режисера Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою».