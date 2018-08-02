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    Фото

    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото

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    Calvin Klein Underwear - Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Calvin Klein Underwear

    Сестры снялись в кампейне коллекций Calvin Klein Underwear и Calvin Klein Jeans Fall 2018

    После успеха первой рекламной кампании с участием сестер Кардашьян-Дженнер американский бренд Calvin Klein продолжает привлекать к сотрудничеству популярное семейство.

    Звезды реалити-шоу «Семейство Кардашян» во второй раз приняли участие в рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. Девушки позировали на фоне пейзажей калифорнийской флоры и демонстрировали стройные фигуры в белье Calvin Klein Underwear. В съемке приняли участие Кендалл, Хлои, Ким, Кортни и Кайли.

    На новых снимках младшая из сестер Кайли Дженнер уже родила дочку, а Хлои Кардашян находится на последнем триместре беременности. Хотя две сестры уже родили своих первенцев, фотосессия Вилли Вандерперре появилась только сейчас.

    Съемка происходила в городе Таузанд-Оукс, штат Калифорния. Сестры Ким, Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл примеряли разные образы модного бренда Calvin Klein, похваставшись подтянутыми формами.

    Все фото кампейна выполнены в черно-белых тонах, однако представители бренда добавили еще несколько закулисных фото, показав все цвета новой одежды.

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    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
    Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото

    Кроме белья, модели примерили джинсовые костюмы и длинные обтягивающие футболки с накидками.

    Джерело: 24tv.ua

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