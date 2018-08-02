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    Шоу-биз

    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle

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    Дженнифер Энистон - Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle
    Дженнифер Энистон

    Актриса стала героиней довольно сексуальной фотосъемки, в рамках которой рассказала о личной жизни

     Актриса призналась, что в обычной жизни предпочитает скромные джинсы и топы, но наряжаться для фотосессии в соблазнительные наряды ей понравилось.

    В интервью InStyle Энистон рассказала, как реагирует на слухи о себе. Как известно, актриса развелась с мужем Джастином Теру и после этого ей приписывали различные романы, в частности, Брэдом Питтом.

    «Чаще всего я могу сесть и посмеяться над всеми нелепыми заголовками, потому что они становятся все абсурднее, но я фокусируюсь на моей работе, моих друзьях, моих домашних животных и тому, как сделать этот мир лучше», – сказала Дженнифер.

    Звезда также заявила, что расставание с Джастином Теру не разбило ей сердце, а также намекнула на то, что у ее бездетности есть медицинские причины. Журналисты не раз обсуждали тот факт, что Энистон никогда не рожала, особенно, когда ее бывший муж Брэд Питт женился на Анджелине Джоли, с которой он воспитывал шестерых детей, из которых трое - приемные.  

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    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle
    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle
    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle
    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle
    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle
    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle
    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle
    Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle

     «Никто не учитывает, насколько чувствительной эта тема может быть для меня и моего партнера»,— прокомментировала это актриса.

    Джерело: instyle.com

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