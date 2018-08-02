Соблазнительная Дженнифер Энистон украсила сразу две обложки InStyle



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Дженнифер Энистон

Актриса стала героиней довольно сексуальной фотосъемки, в рамках которой рассказала о личной жизни

Актриса призналась, что в обычной жизни предпочитает скромные джинсы и топы, но наряжаться для фотосессии в соблазнительные наряды ей понравилось.

В интервью InStyle Энистон рассказала, как реагирует на слухи о себе. Как известно, актриса развелась с мужем Джастином Теру и после этого ей приписывали различные романы, в частности, Брэдом Питтом.

«Чаще всего я могу сесть и посмеяться над всеми нелепыми заголовками, потому что они становятся все абсурднее, но я фокусируюсь на моей работе, моих друзьях, моих домашних животных и тому, как сделать этот мир лучше», – сказала Дженнифер.

Звезда также заявила, что расставание с Джастином Теру не разбило ей сердце, а также намекнула на то, что у ее бездетности есть медицинские причины. Журналисты не раз обсуждали тот факт, что Энистон никогда не рожала, особенно, когда ее бывший муж Брэд Питт женился на Анджелине Джоли, с которой он воспитывал шестерых детей, из которых трое - приемные.

«Никто не учитывает, насколько чувствительной эта тема может быть для меня и моего партнера»,— прокомментировала это актриса.

Джерело: instyle.com