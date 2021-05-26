Мэрилина Мэнсона арестуют за нападение на видеооператора на концерте

Полиция США выдала ордер Полиция США выдала ордер на арест

Полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Хью Уорнер) по обвинению в нападении на видеооператора на концерте в Гилфорде в 2019 году. Об этом управление ведомства сообщило в своем фейсбуке.

Музыкант обвиняется по двум пунктам преступления средней тяжести без отягчающих обстоятельств. По данным полиции, Мэнсон, его агент и адвокат знали о выдаче ордера на арест, но не приехали в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения.

Певцу грозит до одного года тюрьмы и до $2 тысяч штрафа. При этом в полиции напомнили, что ордер на арест не означает, что Мэнсона признали виновным, а также уточнили, что нападение не носило сексуальный характер.

Инцидент, за который полиция хочет задержать музыканта, произошел в концертном зале Bank of New Hampshire Pavilion в 2019 году. По информации TMZ, тогда Мэнсон плюнул в видеооператора.

Адвокат Мэнсона назвал эти обвинения «смехотворными», но заявил о намерении сотрудничать с властями. «Ни для кого не секрет, что он любит вести себя провокационно на сцене, особенно перед камерой», — сказал юрист NBC News. По его словам, видеооператор требовал от команды музыканта $35 тысяч долларов за то, что «небольшое количество слюны попало ему на руку», но не представил доказательств каких-либо повреждений.

Ранее несколько женщин обвинили Мэнсона в домогательствах, сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Сам музыкант все отрицает.

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