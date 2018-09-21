Бри Ларсон заставляют улыбаться в роли Капитана Марвел



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фанаты были недовольны серьезным выражением лица новой супергероини киновселенной Marvel – но она доказала, что их придирки ничего не стоят

С тех пор, как в сети появились первые фото со съемок фильма «Капитан Марвел», пользователи Twitter неоднократно возмущались серьезным и даже хмурым выражением лица главной героини.

Один из них даже прифотошопил улыбку на фотографии исполнительницы главной роли Бри Ларсон. «Я исправил Капитана Марвел», – подписал он свое творение.

Другая пользовательница с сарказмом написала: «Я согласна, Капитану Марвел стоит больше улыбаться, чтобы вписаться во вселенную Marvel». И приложила фото Капитана Америка, Железного человека и Доктора Стрэнджа с прифотошопленными зловещими улыбками.

I agree, Captain Marvel needs to smile more, so she fits in with the rest of the universe pic.twitter.com/CAJ7MzUOxK — Jane Ritt (@heymermaid) 19 вересня 2018 р.

Бри Ларсон, которая явно сыта по горло критикой, поделилась этими картинками в своих Instagram Stories. Несмотря на то, что длинного комментария мы от нее не дождались, посыл ясен: во-первых, радость смотрится странно на лицах людей, которые среди рушащихся зданий подпирают своим крепким плечом цивилизацию, а во-вторых, мужчинам пора перестать ждать от женщин «эмоционального обслуживания» и воспринимать их как автомат по раздаче улыбок.

Ранее «Скотч» сообщал, что вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел»

Джерело: ru.telekritika.ua