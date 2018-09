Бри Ларсон заставляют улыбаться в роли Капитана Марвел

Фанаты были недовольны серьезным выражением лица новой супергероини киновселенной Marvel – но она доказала, что их придирки ничего не стоят

С тех пор, как в сети появились первые фото со съемок фильма «Капитан Марвел», пользователи Twitter неоднократно возмущались серьезным и даже хмурым выражением лица главной героини.

Один из них даже прифотошопил улыбку на фотографии исполнительницы главной роли Бри Ларсон. «Я исправил Капитана Марвел», – подписал он свое творение.

Другая пользовательница с сарказмом написала: «Я согласна, Капитану Марвел стоит больше улыбаться, чтобы вписаться во вселенную Marvel». И приложила фото Капитана Америка, Железного человека и Доктора Стрэнджа с прифотошопленными зловещими улыбками.

I agree, Captain Marvel needs to smile more, so she fits in with the rest of the universe pic.twitter.com/CAJ7MzUOxK