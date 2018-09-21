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    Шоу-биз

    Бри Ларсон заставляют улыбаться в роли Капитана Марвел

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    Бри Ларсон заставляют улыбаться в роли Капитана Марвел

    Фанаты были недовольны серьезным выражением лица новой супергероини киновселенной Marvel – но она доказала, что их придирки ничего не стоят

    С тех пор, как в сети появились первые фото со съемок фильма «Капитан Марвел», пользователи Twitter неоднократно возмущались серьезным и даже хмурым выражением лица главной героини.

    Один из них даже прифотошопил улыбку на фотографии исполнительницы главной роли Бри Ларсон. «Я исправил Капитана Марвел», – подписал он свое творение.

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    Другая пользовательница с сарказмом написала: «Я согласна, Капитану Марвел стоит больше улыбаться, чтобы вписаться во вселенную Marvel». И приложила фото Капитана Америка, Железного человека и Доктора Стрэнджа с прифотошопленными зловещими улыбками.

    Бри Ларсон, которая явно сыта по горло критикой, поделилась этими картинками в своих Instagram Stories. Несмотря на то, что длинного комментария мы от нее не дождались, посыл ясен: во-первых, радость смотрится странно на лицах людей, которые среди рушащихся зданий подпирают своим крепким плечом цивилизацию, а во-вторых, мужчинам пора перестать ждать от женщин «эмоционального обслуживания» и воспринимать их как автомат по раздаче улыбок.

    Ранее «Скотч» сообщал, что вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел»

     

    Джерело: ru.telekritika.ua

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