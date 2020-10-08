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    Шоу-биз

    Британский монетный двор посвятил Джеймсу Бонду монеты

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    Британский монетный двор посвятил Джеймсу Бонду монеты

    На каждой монете изображены важные для агента 007 вещи — его автомобили и смокинг

    Британский монетный двор выпустил серию монет, посвященную самому знаменитому шпиону — Джеймсу Бонду. Об этом сообщается на сайте двора.

    В 2021 году на экраны выходит 25-й фильм об агенте 007 — «Не время умирать». Королевский монетный двор решил отметить это событие новой коллекцией, в которую входят слитки и серия из трех монет.

    На каждой монете изображены наиболее важные вещи из бондианы: автомобиль Aston Martin DB5 и автомобиль-субмарина «Мокрая Нелли», еще на одной монете серии изображен смокинг Бонда с выгравированной надписью «встряхнуть, но не смешивать».

    На слитках выгравированы названия фильмов о британском шпионе. В центре расположилось название 25-й картины.

    В начале октября премьеру «Не время умирать» перенесли на 2 апреля 2021 года. Так что пока поклонникам остается только пересматривать трейлер:

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    трейлер
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