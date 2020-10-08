Британский монетный двор посвятил Джеймсу Бонду монеты



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На каждой монете изображены важные для агента 007 вещи — его автомобили и смокинг

Британский монетный двор выпустил серию монет, посвященную самому знаменитому шпиону — Джеймсу Бонду. Об этом сообщается на сайте двора.

В 2021 году на экраны выходит 25-й фильм об агенте 007 — «Не время умирать». Королевский монетный двор решил отметить это событие новой коллекцией, в которую входят слитки и серия из трех монет.

На каждой монете изображены наиболее важные вещи из бондианы: автомобиль Aston Martin DB5 и автомобиль-субмарина «Мокрая Нелли», еще на одной монете серии изображен смокинг Бонда с выгравированной надписью «встряхнуть, но не смешивать».

На слитках выгравированы названия фильмов о британском шпионе. В центре расположилось название 25-й картины.

В начале октября премьеру «Не время умирать» перенесли на 2 апреля 2021 года. Так что пока поклонникам остается только пересматривать трейлер:

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