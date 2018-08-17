Бритни Спирс обязали выплатить бывшему мужу более $100 тысяч алиментов



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Кевин Федерлайн и Бритни Спирс

Пока Бритни Спирс наслаждается обществом Сэма Асгари, ее не оставляет в покое история давно минувших дней

Бывший муж певицы Кевин Федерлайн в мае этого года потребовал от нее увеличения алиментов на содержание детей (хотя фактически сыновья проживают с Бритни и проводят время с отцом лишь на каникулах). Как стало известно теперь, суд удовлетворил просьбу Федерлайна и обязал Спирс выплатить экс-супругу внушительную сумму пособий.

110 000 долларов будет вынуждена перечислить на счет Кевина Федерлайна Бритни. Эта сумма включает в себя пособие на содержание детей, а также судебные издержки. Как сообщается, Бритни и без того платит ему ежемесячно около 35 тысяч долларов, которые Кевин должен тратить на обустройство быта и учебу 12-летнего Шона Престона и 11-летнего Джейдена, когда они находятся с ним.

Объяснение, которое дает Кевин своим возросшим аппетитам, - желание поддерживать должный уровень жизни в те моменты, когда сыновья проводят время с ним. Якобы позволить себе дорогостоящий отдых, игрушки и покупки, к которым привыкли мальчики, он самостоятельно больше не может. Сейчас у Кевина уже шестеро собственных детей, он практически не работает и содержит всю свою большую семью на деньги Бритни.

Джерело: Hello!