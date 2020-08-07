Бритни Спирс снова напугала фанатов своими странным танцами в коротком топе



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Американская поп-исполнительница Бритни Спирс

Подписчики знаменитости озадачились ее поведением и внешним видом

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала видео в откровенном наряде и напугала фанатов своими странными движениями. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных снимках певица танцует в собственном доме в черном спортивном бюстгальтере, оголяющем ее живот, и коротких зеленых шортах с цветочным принтом. Волосы Спирс распущены, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 5 Авг 2020 в 2:41 PDT

Подписчики знаменитости озадачились ее поведением и внешним видом. На эту тему они высказались в комментариях под публикацией. «Ситуация становится страшнее с каждым днем», «Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь», «Она выглядит странно и потеряно», «Бритни, тебе точно не нужна помощь?» — писали поклонники под постом, набравшем больше миллиона просмотров.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.