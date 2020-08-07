  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бритни Спирс снова напугала фанатов своими странным танцами в коротком топе

    • Розсилка
    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс - Бритни Спирс снова напугала фанатов своими странным танцами в коротком топе
    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс

    Подписчики знаменитости озадачились ее поведением и внешним видом

    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала видео в откровенном наряде и напугала фанатов своими странными движениями. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных снимках певица танцует в собственном доме в черном спортивном бюстгальтере, оголяющем ее живот, и коротких зеленых шортах с цветочным принтом. Волосы Спирс распущены, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Подписчики знаменитости озадачились ее поведением и внешним видом. На эту тему они высказались в комментариях под публикацией. «Ситуация становится страшнее с каждым днем», «Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь», «Она выглядит странно и потеряно», «Бритни, тебе точно не нужна помощь?» — писали поклонники под постом, набравшем больше миллиона просмотров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

     Читайте также: Интим возле церкви. На Закарпатье парочка занялась сексом прямо в центре города (видео)

     

    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ