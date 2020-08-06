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    Шоу-биз

    Разведенная звезда «Трансформеров» показала пикантный кадр с новым любовником

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    <p>34-летняя актриса Меган Фокс перестала скрывать нового возлюбленного</p> <div></div> - Разведенная звезда «Трансформеров» показала пикантный кадр с новым любовником

    34-летняя актриса Меган Фокс перестала скрывать нового возлюбленного

    instagram.com/meganfox/

    Голливудская звезда назвала нового возлюбленного половинкой своей души

    Звезда фильма «Трансформеры», 34-летняя актриса Меган Фокс, поразила фанатов откровенностью. Актриса выложила на своей странице первое фото с молодым бойфрендом. Меган публично выразила чувства к 30-летнему Колсону Бэйкеру, более известному как Machine Gun Kelly.

    Голливудская звезда снялась с избранником после душа. Фокс запечатлена в бикини и полотенце. Рэпер позировал с обнаженным торсом, покрытым многочисленными тату. Знойная брюнетка дерзко обнимала блондина за бедра.

    photo_2020-08-06_11-32-27
    instagram.com/meganfox/

     «До боли красивый мальчик. Мое сердце твое», - написала красотка. Она предугадала негативную реакцию части фолловеров и закрыла комментарии к посту.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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