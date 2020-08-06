Разведенная звезда «Трансформеров» показала пикантный кадр с новым любовником



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34-летняя актриса Меган Фокс перестала скрывать нового возлюбленного instagram.com/meganfox/

Голливудская звезда назвала нового возлюбленного половинкой своей души

Звезда фильма «Трансформеры», 34-летняя актриса Меган Фокс, поразила фанатов откровенностью. Актриса выложила на своей странице первое фото с молодым бойфрендом. Меган публично выразила чувства к 30-летнему Колсону Бэйкеру, более известному как Machine Gun Kelly.

Голливудская звезда снялась с избранником после душа. Фокс запечатлена в бикини и полотенце. Рэпер позировал с обнаженным торсом, покрытым многочисленными тату. Знойная брюнетка дерзко обнимала блондина за бедра.

instagram.com/meganfox/

«До боли красивый мальчик. Мое сердце твое», - написала красотка. Она предугадала негативную реакцию части фолловеров и закрыла комментарии к посту.

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