Шикарно похудевшая звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в бикини



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45-летняя актриса Ева Лонгория похвасталась результатом работы над своим телом

Американская актриса снялась в откровенных пляжных костюмах

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», 45-летняя актриса Ева Лонгория, сделала эффектное селфи во время отдыха на курорте. Исполнительница роли Габриэль Солис снялась в провокационном черном купальнике. Модель с экстремальным декольте акцентировала внимание на груди артистки.

Знаменитая мама также снялась в модном бикини-бандо актуального оливкового цвета. Мокрая Лонгория предстала без мейка и прически, стоя у бассейна.

Фолловеры бурно оценили постройневшую любимицу. «Идеальная», «Шикарно похудела, потрясающе выглядишь!», «Фигура что надо, такая аппетитная», «Хорошо, что не забросила себя, красотка», «Ты удивительная, харизматичная и очень яркая», «Такая естественная, натуральная и чувственная», «Мы любим тебя, королева!» - высказались они.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.