Бывший Дженифер Энистон прокомментировал развод с актрисой



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В начале года голливудская пара Джастин Теру и Дженнифер Энистон распалась после двух лет брака.

«Чтобы избежать дальнейших спекуляций, мы решили сами объявить о расставании. Это решение было обоюдным и спокойным, мы приняли его еще в конце прошлого года. Мы решили пойти разными путями, но мы все еще продолжаем быть друзьями, которые обожают друг друга. И что бы ни писали о нас в газетах после этого заявления, все, что не исходит от нас напрямую, — всего лишь слухи», — заявили актеры через своих представителей.

И вот, сегодня вышло интервью Джастина изданию The New York Times, в котором актёр впервые рассказал о разрыве с Энистон.

«Хорошая новость заключается в том, что это было очень нежное расставание. Никакой враждебности. Странное дело, но это было неизбежно — мы оба это понимали и медленно двигались в этом направлении. Но с нами все хорошо, никто не умер, мы преодолели это — не стали кидаться друг в друга топорами, а разошлись мирно. Знаю, многим наверняка это может показаться скучным, но мы уважаем друг друга, поэтому стремились расстаться безболезненно, насколько это возможно. Единственный душераздирающий момент в этой истории заключается лишь в том, что теперь между нами уже не будет такой дружбы», — поделился актёр.

После расставания Джен не спешит заводить новые романы, а вот Джастина чуть ли не каждую неделю замечают с новой девушкой. Ему приписывали роман со всеми, начиная от Эммы Стоун, заканчивая Селеной Гомес.

Ранее «Скотч» сообщал, что Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой.