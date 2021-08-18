Престарелая Мадонна отметила день рождение в Италии с 26-летним бойфрендом

Звезда по-прежнему верна себе и продолжает рушить стереотипы

В этот понедельник поп-дива отметила очередной день рождения. На этот раз - в Италии, вместе со своим молодым возлюбленным, танцором по имени Ахламалик Уильямс, детьми и друзьями. Самыми яркими моментами праздника певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Мадонна опубликовала несколько постов, посвященных дню рождения, в том числе призыв поддержать благотворительную организацию, которая обеспечивает нуждающихся матрасами для комфортного сна. Также певица показала некоторые из своих подарков, поздравление самой себя с песней "Happy Birthday to Me" и некоторые закулисные моменты подготовки к празднику.

Даже на своем личном мероприятии звезда не упустила возможности подразнить аудиторию. Среди опубликованных фотографий нельзя не заметить несколько весьма игривых кадров. На одном из них она делит рожок мороженого со своим 26-летним бойфрендом, а также неторопливо лакомится им сама, глядя прямо в камеру. Всё это действо Мадонна описала как "тренировка для языка".

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