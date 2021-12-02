«МастерШеф» Эктор Хименес-Браво признался, почему не берет денег за интим

Кулинар похвастался предложениями интимного характера

Телеведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво в своем Инстаграме рассказал о своих предпочтениях в общении с противоположным полом.

Хименес-Браво признался, что получал разные предложения интимного характера от девушек. Он подчеркнул, что украинские девушки знают, чего хотят.

«Иногда они могут взять все в свои руки – и это меня отталкивает, если честно. Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушки, а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует», – отметил он.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Кулинар заявил, что часто девушки не дают поиграть в игру, когда мужчина добивается их, и сразу убивают всю интригу.

«Особенно когда выпьют, чего я очень не люблю. Так мне предлагали секс втроем, предлагали лишить девственности, просили отвезти в аэропорт и сделать все, что угодно, предлагали купить путевку и сделать все, что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс», – рассказал он.

Хименес-Браво добавил, что для него важны чувства и связь между партнерами.

Ранее Эктор Хименес-Браво признался, что уволил сотрудников из-за секса на кухне.

Как признается ведущий, у него самого это неоднократно было, в том числе и в Украине. Впрочем, он говорит, что такие отношения заканчивались неудачно.

«В моей практике были служебные романы: и мои, и не мои. Конечно, они закончились неудачно. Об одном даже знала вся страна», – поделился повар.