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    Катя Осадчая в ретро наряде прогулялась по Главпочтамту

    Ведущая примерила оригинальный наряд всего через пару дней после его демонстрации на подиуме Недели моды
    Известная украинская ведущая Катя Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она предстает в стильной одежде 70-х. Ведущая предстала перед объективом в брюках-клеш со стрелками морковного цвета, лаковой укороченной курточке ультра-синего цвета с металлическими застежками и ремешками из коллекции Caviar осень-зима 18/19
    • Сьогодні, 10:49
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    Катя Осадчая
    Катя Осадчая

    Ведущая примерила оригинальный наряд всего через пару дней после его демонстрации на подиуме Недели моды

    Известная украинская ведущая Катя Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она предстает в стильной одежде 70-х.

    Ведущая предстала перед объективом в брюках-клеш со стрелками морковного цвета, лаковой укороченной курточке ультра-синего цвета с металлическими застежками и ремешками из коллекции Caviar осень-зима 18/19 украинского бренда Dafna May.

    Образ Осадчей дополняется узорным платком, на котором изображен забавный принт банки черной икры и сладкой конфеты.

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    Подписчики ведущей отмечают, что в таком видео – она словно только что спустилась с подиума. Ведь всего за несколькими днями ранее эта одежда демонстрировалась на показе Dafna May в рамках Недели Украинской Моды.

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    Само фото было сделано на Главпочтамте в Киеве. 5 декабря в рамках Украинской Недели Моды на Главпочтамте организовывал показ своей новой коллекции осень-зима 2018/19 известный украинский дизайнер Артем Климчук.

    Джерело: Сегодня

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