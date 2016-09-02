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    Оскаровская номинантка вышла на красную дорожку в оригинальном оранжевом платье

    23-летняя артистка продемонстрировала исключительное чувство стиля
    Знаменитая ирландская актриса Сирша Ронан появилась на торжественном обеде в честь номинантов на «Оскар». 23-летняя артистка оказалась в числе приглашенных в связи с тем, что стала одной из номинанток на премию Американской киноакадемии за фильм «Люди Берд». Это уже третье выдвижение актрисы на эту награду. Для данного
    • Сьогодні, 11:20
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    Сирша Ронан
    Сирша Ронан

    23-летняя артистка продемонстрировала исключительное чувство стиля

    Знаменитая ирландская актриса Сирша Ронан появилась на торжественном обеде в честь номинантов на «Оскар». 23-летняя артистка оказалась в числе приглашенных в связи с тем, что стала одной из номинанток на премию Американской киноакадемии за фильм «Люди Берд». Это уже третье выдвижение актрисы на эту награду.

    Для данного мероприятия звезда выбрала облегающее платье оранжевого цвета, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру звезды.

    «Быть частью такого фильма, как «Леди Берд» было привилегией, и я невероятно благодарна Академии за то, что она признала эту чудесную историю о силе женщин. Особенно я рада разделить этот момент с Лори Меткаф и нашим лидером и режиссером Гретой Гервиг, которая, как и Леди Берд, является невероятной женщиной и дорогой подругой», - говорит Сирша.

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    Оскаровская номинантка вышла на красную дорожку в оригинальном оранжевом платье
    Оскаровская номинантка вышла на красную дорожку в оригинальном оранжевом платье
    Оскаровская номинантка вышла на красную дорожку в оригинальном оранжевом платье
    Оскаровская номинантка вышла на красную дорожку в оригинальном оранжевом платье
    Оскаровская номинантка вышла на красную дорожку в оригинальном оранжевом платье
    Оскаровская номинантка вышла на красную дорожку в оригинальном оранжевом платье

    Церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь на 4 марта.

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    Джерело: Viva

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