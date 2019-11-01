Чапкис рассказал об отношениях с женщиной моложе его на полвека



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Григорий Чапкис Фото: instagram.com/gregory_chapkis/

Легендарный хореограф даже в почтенном возрасте не остается без женского внимания

89-летний танцовщик, судья проекта «Танцы со звездами» Григорий Чапкис впервые поделился подробностями личной жизни.

«Это в двух словах не скажешь, это отдельный роман. Но первый роман – царство «ей небесное». Вторая жена - мы разошлись через обычную причину, это бывает у каждого! Она хочет жить в Америке, а я хочу жить в Украине. Она сейчас живет в Америке - там мой сын. Он сделал большую карьеру, а я в Киеве! а третья жена ... мы прожили с ней 24 года. И когда она ушла на пенсию - мы разошлись», - рассказал хореограф в программе «Жизнь известных людей».

Чапкис даже сейчас, в почтенном возрасте, не чувствует себя одиноким, поскольку у него есть спутница жизни.

«Человек, который, я надеюсь, будет последним моих дней! Она мне помогает жить, у меня появился стимул. Нужно за кем-то ухаживать, нужно кому-то делать сюрпризы, нужно кому-то высказаться. Я не могу сказать - что это моя жена и у нас с нею штамп! Мы живем, но она еще не «созрел», но она меня принимает таким, какой я есть. Ей - 38, а мне 90! Ну вы представляете меня без женщины? и я не представляю!» - честно признался танцовщик.