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    Шоу-биз

    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Звезда с дочерями прилетела на отдых в солнечный Дубай

    37-летняя Светлана Лобода порадовала мужчин, исполнив горячий танец в беседке на пляже. Активно двигаясь под ритмы песни «Deep In The Bottom» от Моник Бингем, Лобода танцевала на мягком диване. Черный купальник подчеркивал очертания груди блондинки, а тонкие трусики выделяли ее широкие бедра.

     «Потанцуем сегодня?» – спросила Лобода у фолловеров.

    Поклонники восхитились соблазнительным нарядом и горячим танцем Светланы. «Шикарно двигаетесь», «Очень сексуально», – написали фанаты.

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    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
    Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже

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