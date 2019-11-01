Лобода в крошечном бикини соблазнительно потанцевала на пляже
Светлана Лобода
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37-летняя Светлана Лобода порадовала мужчин, исполнив горячий танец в беседке на пляже. Активно двигаясь под ритмы песни «Deep In The Bottom» от Моник Бингем, Лобода танцевала на мягком диване. Черный купальник подчеркивал очертания груди блондинки, а тонкие трусики выделяли ее широкие бедра.
«Потанцуем сегодня?» – спросила Лобода у фолловеров.
Поклонники восхитились соблазнительным нарядом и горячим танцем Светланы. «Шикарно двигаетесь», «Очень сексуально», – написали фанаты.
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