  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube

    • Розсилка
    <p>&laquo;Время и Стекло&raquo;&nbsp;</p> <p>Фото: instagram.com/vremyaisteklo/</p> - Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube

    «Время и Стекло» 

    Фото: instagram.com/vremyaisteklo/

    Поклонники группы неоднозначно восприняли новый клип любимой группы

    Популярная украинская группа «Время и Стекло» порадовала поклонников новым клипом. Коллектив представил клип на композицию «Лох» с нового альбома Vislovo.

    Всего за несколько дней клип выбился в лидеры трендов YouTube и занял первое место. В клипе оживают яркие тренды 2000-х, главными которых стали Додо и Позитив: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рэйверского очки, кепи и снебпекы, цепи и максимум несовместимых аксессуаров, гофре, глиттер, мелирование и прочее. Также в песне звучит призыв не покупать наркотики на улице.

    В клипе Надя появляется в образе роковой блондинки, очень похожей на Кристину Агилеру – культовую певицу начала 2000-х. Позитив успел примерять на себе образ четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, бед боя на Ferrari и бармена.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube
    Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube
    Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube
    Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube
    Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube
    Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube
    Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube
    Фото: instagram.com/vremyaisteklo/

    Поклонники группы неоднозначно восприняли новый клип любимой группы. Это видно по количеству дизлайков  и негативных комментариев.

    «К сожалению, с каждым годом ваши песни становятся все бессмысленный и бредовей», «Боже! Я нашла подходящее видео для деградации!», «Я не понял, это она Дантеса лохом обозвала?», «Что я только что посмотрел? И это в тренде», «Раньше было лучше. Это лично мое мнение. Не хотела никого обидеть», пишут пользователи в сети.

     Читайте также: Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)

     

    знаменитости Додо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ