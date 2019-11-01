Скандальный клип группы «Время и Стекло» вышел на первое место в трендах YouTube



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«Время и Стекло» Фото: instagram.com/vremyaisteklo/

Поклонники группы неоднозначно восприняли новый клип любимой группы

Популярная украинская группа «Время и Стекло» порадовала поклонников новым клипом. Коллектив представил клип на композицию «Лох» с нового альбома Vislovo.

Всего за несколько дней клип выбился в лидеры трендов YouTube и занял первое место. В клипе оживают яркие тренды 2000-х, главными которых стали Додо и Позитив: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рэйверского очки, кепи и снебпекы, цепи и максимум несовместимых аксессуаров, гофре, глиттер, мелирование и прочее. Также в песне звучит призыв не покупать наркотики на улице.

В клипе Надя появляется в образе роковой блондинки, очень похожей на Кристину Агилеру – культовую певицу начала 2000-х. Позитив успел примерять на себе образ четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, бед боя на Ferrari и бармена.

Поклонники группы неоднозначно восприняли новый клип любимой группы. Это видно по количеству дизлайков и негативных комментариев.

«К сожалению, с каждым годом ваши песни становятся все бессмысленный и бредовей», «Боже! Я нашла подходящее видео для деградации!», «Я не понял, это она Дантеса лохом обозвала?», «Что я только что посмотрел? И это в тренде», «Раньше было лучше. Это лично мое мнение. Не хотела никого обидеть», пишут пользователи в сети.