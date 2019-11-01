«Подружка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко в алом в бикини похвасталась идеальную фигуру



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Ольга Куриленко Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

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39-летняя Ольга Куриленко в красном купальнике устроила сексуальную фотосессию. Бывшая девушка Джеймса Бонда похвасталась фигурой в алом бикини. Она позировала на шезлонге, загорая возле роскошного бассейна. Ольга дополнила образ светлой шляпкой и аккуратными серьгами бежевого оттенка. На время отдыха звезда отказалась от косметики. она фотографировалась в естественном виде.

«Счастливого Хэллоуина», – пожелала Ольга, давая понять, что в, отличие от других артисток, она не станет наряжаться в костюмы и делать специальный грим.

Подписчики знаменитой украинки оценили ее стройную фигуру. Многим понравилось, что Ольга не стала делиться хэллоуинскими снимками.

«Суперсексапил», «Это лучший наряд на День всех святых», «Ты хоть разбавила ленту этими нежными снимками», «Оля, ты роскошно выглядишь», «Настоящая славянская красота», – написали они в комментариях.