Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию



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21-летний фотограф Бруклин Бекхэм сделал пикантные снимки 25-летней модели Николы Пельтц

Молодой человек давно увлекается фотографией

Сын Виктории и Дэвида Бекхэм устроил фотосессию невесте. Будущий муж дочери миллиардера сделал серию черно-белых снимков.

Никола была запечатлена в портретной съемке. Она томно смотрела в камеру, прикрыв глаза и приоткрыв рот с пухлыми губами.

На другом кадре блондинка позировала в солнечных лучах в черном бикини. Девушка лежала на шезлонге, подняв руки наверх и продемонстрировав свою точеную фигуру.

Затем Никола позировала в белом бикини. Она распустила волосы и закрыла лицо руками. «Моя муза», - написал Бруклин. «Мое все», - ответила ему возлюбленная в комментариях и сопроводила подпись смайлами в виде сердца.

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