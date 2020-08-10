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    Шоу-биз

    Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию

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    <p>21-летний фотограф Бруклин Бекхэм сделал пикантные снимки 25-летней модели Николы Пельтц</p> <div></div> - Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию

    21-летний фотограф Бруклин Бекхэм сделал пикантные снимки 25-летней модели Николы Пельтц

    Молодой человек давно увлекается фотографией

    Сын Виктории и Дэвида Бекхэм устроил фотосессию невесте. Будущий муж дочери миллиардера сделал серию черно-белых снимков.

    Никола была запечатлена в портретной съемке. Она томно смотрела в камеру, прикрыв глаза и приоткрыв рот с пухлыми губами.

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    Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию
    Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию
    Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию
    Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию
    Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию
    Cын Дэвида Бекхэма устроил невесте интимную фотосессию

    На другом кадре блондинка позировала в солнечных лучах в черном бикини. Девушка лежала на шезлонге, подняв руки наверх и продемонстрировав свою точеную фигуру.

    Затем Никола позировала в белом бикини. Она распустила волосы и закрыла лицо руками. «Моя муза», - написал Бруклин. «Мое все», - ответила ему возлюбленная в комментариях и сопроводила подпись смайлами в виде сердца.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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