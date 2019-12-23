Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

55-летняя Моника Беллуччи сменила имидж instagram.com/monicabellucciofficiel

Итальянская актриса отказалась от длинных локонов в пользу дерзкой короткой стрижки

55-летняя Моника Беллуччи поделилась эффектным портретным снимком. Бывшая супруга Венсана Касселя предстала с новой стрижкой и ярким вечерним макияжем.

Наряд актрисы остался за кадром. На фото заметно только, что Беллуччи кокетливо распахнула синий блейзер, приподняв его воротник. Преображение брюнетки понравилось не всем ее фанатам. «Зачем постриглась?», «Уже скучаем по твоим длинным волосам, Моника», - отметили некоторые поклонники актрисы.