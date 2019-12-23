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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения

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    <p>55-летняя Моника Беллуччи сменила имидж</p> <div></div> - Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения

    55-летняя Моника Беллуччи сменила имидж

    instagram.com/monicabellucciofficiel

    Итальянская актриса отказалась от длинных локонов в пользу дерзкой короткой стрижки

    55-летняя Моника Беллуччи поделилась эффектным портретным снимком. Бывшая супруга Венсана Касселя предстала с новой стрижкой и ярким вечерним макияжем.

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    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    Моника Беллуччи изумила поклонников после бьюти-преображения
    instagram.com/monicabellucciofficiel

    Наряд актрисы остался за кадром. На фото заметно только, что Беллуччи кокетливо распахнула синий блейзер, приподняв его воротник. Преображение брюнетки понравилось не всем ее фанатам. «Зачем постриглась?», «Уже скучаем по твоим длинным волосам, Моника», - отметили некоторые поклонники актрисы.

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