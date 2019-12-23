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    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»

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    <p>За плечами у 50-летней Дженнифер Энистон немало успешных работ в кино, но своей славой она обязана сериалу &laquo;Друзья&raquo;</p> <div></div> - Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»

    За плечами у 50-летней Дженнифер Энистон немало успешных работ в кино, но своей славой она обязана сериалу «Друзья»

    Первая серия вышла на экраны осенью 1994 года, а последняя — весной спустя 10 лет. За это время было снято 10 сезонов

    Оказывается, Рэйчел Грин могла быть совсем другой. Дженнифер Энистон едва не покинула проект в самом его начале. Дело в том, что на момент начала съемок сериала Дженнифер уже была задействована в проекте под названием «Выкарабкивающийся».

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    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»
    Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»

    Актриса хотела отказаться от роли в «Друзьях», но продюсеры уговорили ее дождаться выхода ситкома. Оба проекта появились на экранах одновременно и Джен смогла выбрать тот сериал, у которого были более высокие рейтинги. Нетрудно догадаться, что свой выбор она остановила на «Друзьях».

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