Дженнифер Энистон могла никогда не сыграть в «Друзьях»



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За плечами у 50-летней Дженнифер Энистон немало успешных работ в кино, но своей славой она обязана сериалу «Друзья»

Первая серия вышла на экраны осенью 1994 года, а последняя — весной спустя 10 лет. За это время было снято 10 сезонов

Оказывается, Рэйчел Грин могла быть совсем другой. Дженнифер Энистон едва не покинула проект в самом его начале. Дело в том, что на момент начала съемок сериала Дженнифер уже была задействована в проекте под названием «Выкарабкивающийся».

Актриса хотела отказаться от роли в «Друзьях», но продюсеры уговорили ее дождаться выхода ситкома. Оба проекта появились на экранах одновременно и Джен смогла выбрать тот сериал, у которого были более высокие рейтинги. Нетрудно догадаться, что свой выбор она остановила на «Друзьях».