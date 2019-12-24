Нардеп Вакарчук в Минске выступил на корпоративе



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21 декабря «Океан Эльзы» выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании

В партии «Голос» подтвердили факт выступления

Народный депутат Украины, председатель фракции «Голос» Святослав Вакарчук выступил на корпоративе компании Wargaming, известная по игре World of Tanks.

Телеграмм канал Новина пишет, что за выступление Вакарчука заплатили 100 000 евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

В партии «Голос» подтвердили факт выступления.

«Да, в субботу, 21 декабря,« Океан Эльзы »действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», - говорится в сообщении прессслужбы «Голоса».

Ранее сообщалось, что Вакарчук выступал в Лондоне, однако PR-менеджер «Океана Эльзы» Виктория Хоменко опровергла факт такого выступления.

«Об фейка о Лондоне, день рождения, выступление. 19-20 декабря с. г. Святослав Вакарчук был в Украине, а именно - на всех заседаниях Верховной Рады. В Лондон в эти даты, соответственно, не летал. На днях рождениях не был», - отметила она.