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    Шоу-биз

    Даша Астафьева на отдыхе в Доминикане освоила серфинг (видео)

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    <p>Певица Даша Астафьева показала, как укрощает волны</p> <div></div> - Даша Астафьева на отдыхе в Доминикане освоила серфинг (видео)

    Певица Даша Астафьева показала, как укрощает волны

    Певица поделилась своим правилам катания на доске

    Известная украинская певица и модель Даша Астафьева похвасталась своим отдыхом в Доминикане.

    Звезда, которая сейчас наслаждается солнцем и океаном, показала, не отлеживается на шезлонге, а проводит время довольно активно.

    В своем Инстаграме звезда поделилась видео, в котором показала, как укрощала волны на серфе. Звезда в гидрокостюме уверенно балансировала на доске, наслаждаясь своими успехами.

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    Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

    «Серфинг- кайф. На этот раз, без сомнений и даже без лишних слов. Главное, определить свои правила. У меня их два: — не заходить в воду, если боишься, поверьте, здесь женское предчувствие срабатывает против всех законов и насмешек мужчин; — и выходить из воды, если есть хоть малейшее ощущение усталости. Здесь придется просто поверить мне на слово. В остальном, помогут хорошая физическая форма и растяжка перед каталкой, удобную одежду, и умение несмотря на все смотреть вперед!», - заметила Даша под видео.

    Поклонники также оценили умение звезды, засыпав ее восхищенными комментариями.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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