Даша Астафьева на отдыхе в Доминикане освоила серфинг (видео)

Певица поделилась своим правилам катания на доске

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева похвасталась своим отдыхом в Доминикане.

Звезда, которая сейчас наслаждается солнцем и океаном, показала, не отлеживается на шезлонге, а проводит время довольно активно.

В своем Инстаграме звезда поделилась видео, в котором показала, как укрощала волны на серфе. Звезда в гидрокостюме уверенно балансировала на доске, наслаждаясь своими успехами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

«Серфинг- кайф. На этот раз, без сомнений и даже без лишних слов. Главное, определить свои правила. У меня их два: — не заходить в воду, если боишься, поверьте, здесь женское предчувствие срабатывает против всех законов и насмешек мужчин; — и выходить из воды, если есть хоть малейшее ощущение усталости. Здесь придется просто поверить мне на слово. В остальном, помогут хорошая физическая форма и растяжка перед каталкой, удобную одежду, и умение несмотря на все смотреть вперед!», - заметила Даша под видео.

Поклонники также оценили умение звезды, засыпав ее восхищенными комментариями.

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