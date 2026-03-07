Головна Скотч Шоу-біз
Давид Даміано чи Фредді Мерк'юрі? Визначився учасник Євробачення у Відні від Норвегії

Норвегія потрапляє до фіналу щороку, починаючи з 2017-го
фото: NRK

Перемогу в національному відборі здобув співак з енергійним виступом

Jonas Lovv з піснею Ya ya ya («Є, є, є») представить Норвегію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Норвегії на конкурсі 

Кількість виступів: 63

Дебют країни: 1960 рік (Nora Brockstedt – Voi-voi, четверте місце)

Найкращий результат: перемога (Bobbysocks – La det swinge, 1985 рік; Secret Garden – Nocturne, 1995 рік; Alexander Rybak – Fairytale, 2009 рік)

Минулорічний результат: вісімнадцяте місце (Kyle Alessandro – Lighter)

Melodi Grand Prix 2026

Фінал норвезького національного відбору Melodi Grand Prix 2026 відбувся 28 лютого у залі Håkons Hall в Ліллегаммері. Шоу провели телеведучі Марте Стокстад, Маркус Небю та Роні Бреде Аасе. Другий рік поспіль мовник NRK використовує скорочений формат Melodi Grand Prix. Замість багатотижневих півфіналів представника країни визначили в одному великому фінальному шоу. Усі дев’ять учасників виконали свої пісні лише один раз – подібний формат також використовують національні відбори в Данії та Фінляндії.

Переможця визначали за змішаною системою голосування: 60% результату сформувало глядацьке голосування через застосунок, а 40% – міжнародне журі. Перемогу здобув Jonas Lovv з піснею Ya Ya Ya, який став фаворитом і міжнародного журі, і телеглядачів. У підсумку він отримав 265 балів. Цікаво, що багато фанатів конкурсу знайшли схожість Ловва з переможцем Євробачення-2021 у складі гурту Måneskin Давидом Даміано, який теж був одягнений у чорний латексний комбінезон, а також – зі світовою легендою Фредді Мерк'юрі. 

Другу позицію посів згаданий вище переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак, а третьою стала сестра представників Швеції на Євробаченні-2025 Marcus & Martinus Emma, яка вважала фавориткою на перемогу. 

Підсумкова п’ятірка виглядає так:

  1. Jonas Lovv – Ya Ya Ya, 265 балів
  2. Alexander Rybak – Rise, 192 бали
  3. Emma – Northern Lights, 127 балів
  4. Mileo – Frankenstein, 89 балів
  5. Storm – Lullaby, 50 балів

Виступ представника Норвегії на Євробаченні-2026: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є»)

Jonas Lovv (повне ім'я – Йонас Ловв Хеллесой) – норвезький поп та інді-поп виконавець із Бергена, який останніми роками поступово здобуває популярність на національній музичній сцені. Артист відомий своєю енергійною подачею на сцені та яскравою сценічною харизмою.

Перше визнання він отримав після участі у десятому сезоні шоу The Voice Norge. Під час проєкту його голос і сценічна присутність привернули увагу як журі, так і глядачів, що допомогло йому швидко розширити свою аудиторію. Після телешоу Ловв став активним учасником фестивальної сцени Норвегії. Він виступав на різних музичних подіях і майданчиках по всій країні, поступово формуючи репутацію одного з помітних молодих артистів у поп-музиці.

За час кар’єри Jonas Lovv виступав у кількох гуртах, а також працював як сольний виконавець, набуваючи досвіду живих виступів. Його музика поєднує поп-мелодику з інді-впливами та рефлексивними текстами. У піснях артист часто торкається тем кохання, самопізнання та сучасного життя, а його концерти вирізняються емоційністю та активною взаємодією з публікою.

Окремою частиною творчого образу Ловва є його ставлення до моди та самовираження. У своєму сценічному стилі він свідомо ламає звичні рамки та заохочує слухачів бути собою. «Я хочу зруйнувати бар’єри між сценою та аудиторією і надихнути людей бути собою без жодних обмежень», – каже артист.

Нагадаємо, що уперше від Сербії на Євробачення поїде гурт, повністю складений з чоловіків. Lavina з піснею Kraj mene («Біля мене») виступлять у Відні.

До слова, Сан-Марино відправляє на конкурс до Відня «перевіреного кадра». Senhit з піснею Superstar («Суперзірка») представить країну на Євробаченні-2026.

