Leleka представлятиме Україну на Євробаченні-2026

Співачка Leleka здобула максимальну підтримку від суддів та глядачів

Переможцем Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала Leleka. Про це пише «Главком».

Співачка здобула максимальну підтримку, отримавши по 10 балів як від професійного журі, так і від глядачів, що в сумі принесло їй переможну 20-ку з конкурсною композицією «Ridnym».

Leleka – це музичний колектив, який поєднує українські фольклорні мотиви з джазовими аранжуваннями. Попри те, що гурт уже тривалий час базується в Берліні, його творчість залишається глибоко вкоріненою в українські традиції. Протягом майже десяти років артистам вдається створювати унікальне звучання завдяки синтезу народної пісні та сучасної музичної імпровізації.

Як відомо, співачка Jerry Heil, яка є учасницею цьогорічного Нацвідбору на «Євробачення-2026», розкритикувала організаторів конкурсу.

Виконавиця, яка змагається за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не буде повноцінним. Артистка поділилась, що в записі мали показати спеціальні прилади, які ламались іскрились та створювали ефект колапсу. Проте у фінальній версії запису цього не буде.

Окремо Україна дізналася, у якому півфіналі виступить на конкурсі. За підсумками жеребкування Україна виступить у другій половині другого півфіналу, який пройде 14 травня.