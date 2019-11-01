Деми Роуз в образе сексапильной Барби подразнила мужчин



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Деми Роуз instagram.com/demirosemawby/

Топ-модель примерила пикантный латексный костюм

24-летняя Деми Роуз восхитила поклонников своими пышными формами. Популярная девушка выбрала весьма откровенный образ для вечеринки в честь Хэллоуина. Деми перевоплотилась в сексуальную версию куклы Барби. Модель надела розовое лаковое боди. Обнаженные плечи и глубокий вырез в форме сердца на груди приоткрыл фанатам прелести звезды.

Облегающий наряд подчеркнул все достоинства фигуры модели, которая гордится большой грудью, тонкой талией, аппетитную попкой и пышные бедра.

Девушку завалили лайками и комментариями. «Живая кукла», «Это очень сексапильная Барби», «Ты по-настоящему прекрасна», «Это лучший костюм для Хэллоуина, который я видел», – написали фолловеры модели.