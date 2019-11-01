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    Шоу-биз

    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку

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    <p>Алессандро Амбросио</p> <p>Фото: instagram / alessandraambrosio</p> - Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку

    Алессандро Амбросио

    Фото: instagram / alessandraambrosio

    В Голливуде прошла вечеринка в рамках празднования Хэллоуина

    Бывший «ангел» Victoria's Secret, 38-летняя Алессандра Амбросио стала главной звездой светского вечера. Модель выбрала для вечера необычный лук сексуальной вампирши. Она надела черное платье с откровенными вырезами, которые продемонстрировали выдающиеся формы звезды, а также отсутствие белья.

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    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку
    Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку

    Ранее Алессандра сходила с детьми за конфетами. Для дневного выхода она выбрала милый и даже немного нелепый костюм единорога.

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