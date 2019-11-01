Алессандра Амбросио без белья пришла на вечеринку



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Алессандро Амбросио Фото: instagram / alessandraambrosio

В Голливуде прошла вечеринка в рамках празднования Хэллоуина

Бывший «ангел» Victoria's Secret, 38-летняя Алессандра Амбросио стала главной звездой светского вечера. Модель выбрала для вечера необычный лук сексуальной вампирши. Она надела черное платье с откровенными вырезами, которые продемонстрировали выдающиеся формы звезды, а также отсутствие белья.

Ранее Алессандра сходила с детьми за конфетами. Для дневного выхода она выбрала милый и даже немного нелепый костюм единорога.